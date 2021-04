Paredão BBB 21: veja quem votou em quem e como votar

Quem está no paredão do BBB? Arthur, Fiuk e Thaís estão no 11º paredão BBB 21, formado durante edição ao vivo na noite deste domingo (11/4) apresentada por Tiago Leifert. A dinâmica já iniciou com Fiuk na berlinda. O ator perdeu a final do mal da última prova do líder em que a consequência era uma vaga na zona de risco. Veja como foi a formação do paredão.

Como foi formado o paredão BBB 21?

O paredão da semana foi formado com a dinâmica tradicional. Primeiramente, João Luiz, anjo, imunizou a amiga Camilla de Lucas com o colar de imunidade. Na sequência, o líder Caio indicou Thaís diretamente para o paredão. A casa votou fechado no confessionário e os dois mais votados Arthur (com 4 votos) e Pocah (com 3 votos) foram ao paredão.

Como de praxe, todos os indicados, exceto a escolha do líder, ganharam o direito de participar da prova bate e volta. Pocah levou a melhor e se livrou da votação do público que ocorre no Gshow.

Veja o resumo da dinâmica do paredão BBB 21

Anjo João Luiz imunizou Camilla de Lucas

Líder Caio indicou Thaís

Casa votou no confessionário – Arthur e Pocah foram os mais votados com 4 e 3 votos respectivamente, e estão no paredão

Prova bate e volta – Pocah vencedor

Quem votou em quem ?

Fiuk votou em Arthur

Camilla de Lucas votou em Pocah

Viih Tube votou em Arthur

Pocah votou em Gilberto

Juliette votou em Arthur

Arthur votou em Gilberto

Gilberto votou em Pocah

João Luiz votou em Pocah

Thaís votou em Arthur

Como foi a prova do líder?

Quem é o líder? Caio é o atual líder do BBB 21. O brother venceu uma prova de agilidade que contou com fase mata-mata. Os participantes tinham que arremessar discos em uma pista escorregadia marcada com pontuações de 30 a 100. Na primeira rodada, houve um sorteio para definir quem seria a primeira cabeça de chave . Fiuk foi o sorteado e escolheu desafiar Pocah. A funkeira levou a melhor e se classificou para a próxima fase.

João Luiz e Arthur disputaram uma vaga na semifinal. O instrutor de crossfit se classificou. Já na terceira rodada, Caio venceu Thaís. No quinto duelo, Camilla de Lucas superou Gilberto e garantiu sua participação na semifinal da prova do líder do BBB21. Por fim, o último duelo foi disputado entre as amigas Juliette e Viih Tube. A youtuber levou a melhor e foi à semifinal da disputa.

A semifinal também foi mata-mata, todos os classificados tiveram direito a um lançamento de disco na pista. Os dois com as melhores pontuações se classificaram para a fase final. Arthur e Caio levaram a melhor. Já na final, Caio levou a melhor e se tornou líder do BBB.

Como foi a prova do anjo?

Quem é o anjo? João Luiz é o atual anjo do BBB 21. Na prova em que o professor de geografia venceu, os competidores duelaram e precisavam encontrar embalagens de lasanha. Eles giravam em plataformas como se estivessem dentro de um micro-ondas. Logo em seguida, precisavam procurar o sabor da lasanha que era mostrada no telão e ao encontrá-lo, apertar um botão.

A prova foi disputada em chaves, semifinal e final. A final contou com Viih Tube contra João Luiz. O professor de geografia levou a melhor e se tornou o novo anjo.

Paredão BBB votar no Gshow?

Para eliminar um participante do BBB 21 é preciso votar no site oficial do reality show no Gshow. Para isso, é preciso ter um cadastro que confere o direito de participar das votações do Big Brother Brasil. Caso não tenha um cadastro, é necessário criar usando e-mail principal para acesso a conta.

Assim que é feito cadastro, a plataforma do programa envia um e-mail para validação da conta. O cadastro é válido para todas as votações do BBB 21. Ao acessar o campo de votação, você verá todas as opções disponíveis para eliminar seguida de nome e foto. Veja o passo a passo para votar nos paredões do Big Brother Brasil.

Faça login

Selecione a opção que deseja que seja eliminada do BBB21

Clique na validação de Captcha

Clique em votar em seguida

