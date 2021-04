BBB21: Viih Tube revela estar sem banho desde a prova do líder

Os maus hábitos de higiene de Viih Tube repercutiram na internet mais uma vez. A sister, que ficou conhecida por tomar pouquíssimos banhos no BBB21 (foram apenas 22 idas ao chuveiro em 42 dias), voltou a ser assunto entre os internautas após admitir que ficou alguns dias sem banho. Veja o que ela disse.

Banhos da Viih Tube no BBB21

Mesmo com um chuveiro exclusivo no quarto do líder, parece que Viih Tube não quer mesmo saber de banho. Durante uma conversa com João Luiz no último domingo (4), a influenciadora admitiu que não entra embaixo do chuveiro há dias. “Não tomei banho ainda desde que fui líder”, disse. O professor de geografia aconselhou Viih a se limpar, e foi então que a loira resolveu tomar banho após três dias sem se lavar. Vale lembrar que a prova do líder teve 14 horas de duração, e no sábado Viih passou a madrugada inteira na festa do BBB21.

Mesmo com banheiro exclusivo, Viih Tube revela estar sem banho desde prova do líder. Deve ser algum tipo de promessa estranha — Sempre iludido (@raphael_pontes) April 5, 2021

boatos q mesmo com o chuveiro do quarto do líder viih tube tá a 3 dias sem banho KAKAKAKAKA — 𝔈𝔡𝔲𝔞𝔯𝔡𝔞 (@benet_eduarda) April 5, 2021

Viih Tube lendária, decidiu o resultado dos 4 indicados sem precisar tomar banho — otaveugusto (@_OtavioRios) April 5, 2021

3 banho da viih tube o banheiro ficou assim https://t.co/T6FR5xluUT — medes (@medesssssssss) March 31, 2021

será que a viih tube vai tomar banho pra festa do líder? — Kevin O Chris | 09/04 (@KevinOChris) April 2, 2021

Não é a primeira vez que Viih Tube vira assunto na internet por não tomar banho. No mês passado, um contador de banhos viralizou web, e indicava que em 42 dias de programa, a influenciadora só havia ido 22 vezes para o chuveiro – quase que um dia sim e um dia não.

Além disso, a sister também foi flagrada tirando meleca do nariz e colando a mão na boca logo em seguida, e soltando um ‘pum’ durante uma refeição com outros brothers. A influenciadora já até virou piada dentro do BBB21. Durante uma das provas do líder, em que os participantes precisavam se molhar, Camilla de Lucas gritou para a colega: “Ae, Viih Tube, tá tomando banho!” Em outra ocasião, Camilla e João debocharam da falta de banhos da sister: “A gente tem que falar sobre um assunto muito importante, que é a higiene aqui na casa. Temos que lembrar da Viih Tube. Hoje é que dia? Quarta-feira. Como tem festa, a Viih Tube toma banho. Ela só toma banho na quarta e, às vezes, no sábado”, brincou a influenciadora.

