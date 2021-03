BBB21: Viih Tube come meleca de nariz e choca web; veja o vídeo

Viih Tube deu o que falar na tarde dessa quinta-feira (4). A sister, que tem sido apontada como uma pessoa com maus hábitos de higiene, foi flagrada em uma cena intrigante enquanto conversava com Pocah na sala. Confira abaixo o que rolou no BBB21.

Viih Tube comeu meleca?

Pocah e Viih Tube estavam assistindo aos vídeos feitos pelos brothers na festa de ontem, quando a sorocabana foi flagrada cutucando o nariz em público. Para piorar a situação, a sister colocou a mão na boca logo após ‘limpar o salão’. Assista ao vídeo:

A cena logo viralizou na web e causou nojo aos fãs do programa.

A Viih tube comeu meleca de nariz socorrrroooooooo 😂🤢 #bbb #bbb21 — o Brasil tá Laxcado (@laxcado) March 4, 2021

gente a viih tube comendo meleca de nariz eu quero chorar — problemas de cidra cereser (@sybfy) March 4, 2021

Eu vi um vídeo da Viih Tube comendo meleca do nariz. Que nojoooooooooo #BBB21 — lexy 🌵 (@sheislexy2) March 4, 2021

Maus hábitos de higiene de Viih Tube repercutem dentro do BBB21

Não é de hoje que a internet e os brothers dentro da casa comentam a má higiene da sister.

Viih tem chamado a atenção por ficar muitos dias sem tomar banho. Ela já chegou a ficar três dias sem entrar embaixo do chuveiro. Em uma brincadeira no quarto do líder, João Luiz e Camilla de Lucas debocharam da situação: “A gente tem que falar sobre um assunto muito importante, que é a higiene aqui na casa. Temos que lembrar da Viih Tube. Hoje é que dia? Quarta-feira. Como tem festa, a Viih Tube toma banho. Ela só toma banho na quarta e, às vezes, no sábado”, brincou a influenciadora. E continuou: “Eu acho que ela tem disfarçado bem o cheiro dela com Above”.

“Não à toa que Viih Tube recebe atenção da casa após ficar alguns dias sem banho. A gente até descobriu um novo cheiro de Viih Tube”, disse o professor de geografia.

Mdsss. Estão falando que Viih tube só toma banho em dia de festa: #bbb21 pic.twitter.com/QD7RkXI7D9 — Sidney Pedroso (OI VADYA) (@Sidneypedrosoo) March 3, 2021

Amo que as câmeras principais sempre focam na Viih Tube tomando banho pq são cenas raras — galega do pão doce 🌵🕵🏼‍♀️ (@luani_ll) February 26, 2021

A Viih Tube não gosta mesmo de banho — Gio #BBB21👨🏽‍💻 (@TeamGiovanneBR) March 4, 2021

Em outra situação dentro do BBB21, a influenciadora esqueceu uma calcinha em cima da cama de João Luiz. Juliette comentou a situação aos risos: “Tinha uma calcinha na cama do João hoje, eu ri demais. Ele estava arrumando a cama e eu tinha visto a calcinha e fiz assim: ‘Não é minha não’ e botei no mesmo canto, sabe? Aí ele pegou e ainda foi além, desvirou o fundo pra ver se tava suja”.

Viih perguntou se a peça era preta e a paraibana afirmou que sim. ““Ai, to indo embora. Acho que era minha”, disse. “Mas estava limpa amiga, graças a Deus”, respondeu Juliette em meio a risadas. “Sou cheirosa”, finalizou a loira.

‘Pum’ durante refeição

Logo no início do BBB21, Viih viralizou por mais um momento no mínimo engraçado. A sorocabana estava em pé na cozinha, enquanto os outros confinados faziam uma refeição, quando é possível ouvir um barulho de ‘pum’. Para disfarçar, Viih fez movimentos que lembraram o passo de funk ‘quadradinho’. A cena não passou despercebida pelos internautas e logo virou meme.

vcs perceberam que depois da viih tube soltar esse pum, a casa toda comecou a entrar em conflito?? pic.twitter.com/x3T10EQlEP — vitor 🏴‍☠️ (@vituusivan) February 3, 2021

