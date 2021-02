BBB21: quem é Nego Di e como ele fez fama?

Desde que foi anunciado no elenco do Camarote (famosos) do BBB21, Nego Di intrigou o público do reality show acerca da sua popularidade. Os comentários nas redes sociais mostravam de forma quase unanime que ninguém o conhecia mesmo ele entrando no Big Brother Brasil como um dos famosos convidados. Mas, afinal, quem é Nego Di e como ele fez fama até ganhar espaço em rede nacional? O DCI conta.

Quem é Nego Di do BBB21 e como ele ficou famoso?

Nego Di tem 26 anos e nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ele é comediante, mas antes da fama atuou como cozinheiro, garçom, barbeiro e até taxista. Mas foi ao começar a enviar conteúdos em áudio para amigos no WhatsApp que Di encontrou a fórmula para se tonar famoso. Ele passou a cobrar pelos áudios e começou a ter uma renda fixa.

O participante do BBB21 sempre quis se tornar famoso para ter melhores condições de vida e poder ajudar a família. Di começou produzindo conteúdos voltados ao segmento de esportivo com opiniões e humor ácido envolvendo futebol – o mesmo é torcedor do Internacional.

Mas foi após adotar uma postura ácida que o humorista começou a conquistar fãs. Durante a edição passada do Big Brother Brasil, por exemplo, Nego Di se mostrou participativo e fã do programa. No entanto, suas opiniões sobre Thelma Assis, Manu Gavassi e Flay dividiram opiniões.

“A Flay é uma boca de sandália. Na próxima [você sai] sem vergonha. Depois vai sair a Nega Maju[Thelma Assis] que é uma baita de uma vendida, depois vai sair a Manu que é um projeto de Bruna Marquezine só que nem um ‘pila’ no bolso. Baita sem vergonha, chupadora de madeira’, disparou Nego Di em um de seus vídeos humorísticos.

Os vídeos de Nego Di polemizando, inclusive, com Arlindo Cruz, que passou meses internado em um hospital após sofrer um AVC (Acidente Vascular Cerebral) lhe responderam a descoberta por olheiros do Big Brother, que fizeram o convite para ele entrar no BBB21. Nesse tempo, Di já tinha mais de 1 milhão seguidores no Instagram e seguia com sua empreitada de fazer piadas ácidas sobre personalidade da mídia e situações do cotidiano.

ele falando sobre a flay no final "boca de sandália, só tá ai pq tu é gostosinha" JÁ QUERO MUTIRÃO PRA ELIMINAR ESSE ESCROTO!!! #ForaNegoDi #BBB21pic.twitter.com/DPu8Xd9MpC — henzo (@atuladoflay) January 19, 2021

Outra polêmica

Assim que foi anunciado no elenco do BBB21, Nego Di também viu o seu nome em outra polêmica. O youtuber e humorista Diogo Defante postou nas redes sociais um vídeo em que o comediante que está confinado no reality show da Globo o ameaçava de estupro e agressão.

“Já vi que é machãozinho, mas é dentro de casa, atrás da câmera, atrás do computador. Vou te dar uma pauleira de ladrão, pauleira original de malandro e ainda vou te comer. Vou te namorar. Fiz um vídeo fazendo piada com salsichão e linguiça e ele fez isso comigo. Fui ameaçado de agressão e o público dele fez exatamente o mesmo comigo no Direct! Ameaça de morte e tudo que imaginarem. Não, ele não falou isso brincando”, disse Di em trecho do material divulgado.

Fiz um vídeo fazendo piada com salsichão e linguiça e ele fez isso cmg. Fui ameaçado de agressão e o público dele fez exatamente o mesmo comigo no direct! Ameaça de morte e tudo que imaginarem. Não, ele não falou isso brincando. Esse é o nego di #BBB21 pic.twitter.com/qvKnyzDJ2e — adm diogo defante🍎 (@defantediogo) January 19, 2021

Polêmico também no Big Brother

No Big Brother, Nego Di manteve a postura polêmica adotada na vida real e que o ajudou a se tornar famoso. Em uma situação, por exemplo o humorista insinuou que se masturbaria se dormisse ao lado de Carla Diaz. O assunto surgiu durante uma conversa do humorista com Projota e Arthur.

“Tem 3 camas ali”, comentou Projota. Nego Di, então, disse: “A Carlinha tá deitada ali, não quis dormir do lado da mina. Cê é louco, com a flauta [em referência ao pênis]. Tira a flauta do case, eu mexendo no guri”, disse.

Fama nas redes sociais – BBB21

Nego Di aceitou entrar no BBB21 para se tornar cada vez mais famoso. No entanto, o plano do humorista parece que não vingou. Isso porque, o integrante do Camarote (famosos) está em seu primeiro paredão e é o favorito para deixar o reality show nesta terça-feira (16).

No Instagram, por exemplo, Nego Di perdeu mais de 75 mil seguidores nos últimos 7 dias. Além disso, se tornou alvo de críticas por conta da sua postura polêmica na casa mais vigiada do Brasil.