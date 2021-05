Enquete BBB UOL: última parcial indica quem sai hoje do BBB21

Camilla de Lucas, Gilberto e Juliette estão no último paredão do BBB21, e um deles dará adeus ao prêmio de R$ 1,5 milhão e um carro 0 KM neste domingo (2/4). A berlinda vai definir a grande final da temporada, que já conta com Fiuk, vencedor da última prova de resistência. Veja o resultado parcial da enquete BBB UOL.

Enquete BBB UOL– quem sai hoje

A última parcial da enquete BBB UOL atualizada às 20h35, indica que a digital influencer Camilla de Lucas vai ser a eliminada do Big Brother Brasil antes da final, com 60,96% das intenções de votos. O economista Gilberto, que desde que a votação foi aberta na sexta-feira (29) trava disputa com de Lucas, surge em segundo, com 32,17%.

Juliette, que é tida como a favorita a vencer o BBB21, aparece em último com apenas 6,87% dos votos. A pesquisa já foi respondida por mais de 653 mil pessoas e não tem qualquer relação com a votação oficial que ocorre no Gshow.

Que horas começa a eliminação de hoje ?

Hoje, o Big Brother Brasil vai começar às 22h40 logo após o Fantástico, apresentado por Poliana Abritta e Tadeu Schmidt. O programa terá mais de uma hora de duração, de acordo com a programação oficial da Globo.

Na edição de hoje, apresentada por Tiago Leifert, o público vai acompanhar a última eliminação e a formação da grande final do BBB21. Além disso, a edição vai mostrar retrospectivas de momentos marcantes que aconteceram ao longo da temporada do reality show.

Votação BBB21 – Gshow

Últimos momentos para votar no paredão BBB21 no Gshow e eliminar Camilla de Lucas, Gilberto ou Juliette. Para participar da votação, acesse a home page do portal e selecione quem você deseja tirar do jogo. Logo em seguida, clique no captcha, verificação de segurança contra robôs e aguarde o voto ser computado.

A votação também está disponível no aplicativo do Gshow. O download pode ser feito em lojas de aplicativos Play Store para Android ou no App Store, para aparelhos IOS. O processo para votar é o mesmo. Atenção! Caso não tenha uma conta, a plataforma do site do Big Brother Brasil irá solicitar que um cadastro seja feito usando uma conta Google ou Facebook.