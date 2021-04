Enquete BBB UOL: veja o resultado parcial e quem sai

O décimo paredão do BBB21 está formado. Arthur, Fiuk e Thaís disputam a preferência do público para continuar na briga pelo prêmio máximo de R$ 1,5 milhão. No entanto, um deles vai deixar a casa mais vigiada do Brasil. Veja a primeira parcial da enquete BBB UOL da madrugada e descubra quem sai do Big Brother Brasil.

Enquete BBB UOL – Quem vai ser eliminado do BBB21?

Segundo a Enquete BBB UOL atualizada na madrugada desta segunda-feira (12/4), às 01h30, quem deve sair do BBB21 é Thaís, com 74,34% dos votos. O cenário segue confortável para Arthur, que surge na segunda colocação com 20,99%, e Fiuk, que deve continuar no Big Brother Brasil com 4,67%.

A Enquete do DCI também indica que Thaís deve ser a décima eliminada com 55.04%, enquanto Arthur aparece logo atrás com 25.78% dos votos. Já Fiuk, é o menos votado com 19.19% das intenções dos votos.

Votação BBB21 Gshow

A votação do Big Brother Brasil está aberta e você pode votar no BBB21. Para eliminar Arthur, Fiuk ou Thaís é preciso acessar o site oficial do reality show no Gshow. Logo em seguida, fazer login ou cadastro gratuito usando uma conta do Google ou Facebook.

Ao acessar o campo de votação, você verá todas as opções disponíveis para eliminar seguida de nome e foto. Basta selecionar a opção que deseja eliminar e em seguida validar o voto com captcha.

Como foi formado o paredão BBB 21?

O décimo paredão BBB21 foi formado com João Luiz, anjo, imunizando a amiga Camilla de Lucas com o colar de imunidade. Na sequência, o líder Caio indicou Thaís diretamente para o paredão. A casa votou fechado no confessionário e os dois mais votados Arthur (com 4 votos) e Pocah (com 3 votos) foram ao paredão. Veja quem votou em quem no confessionário.

Todos os indicados, exceto a escolha do líder, ganharam o direito de participar da prova bate e volta. Pocah levou a melhor e se livrou da votação do público que ocorre no Gshow.