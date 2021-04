Festa do líder BBB21: veja que horas começa o BBB hoje (7/4)

Hoje tem festa do líder BBB21? Nesta quarta-feira (7/4) o Big Brother Brasil, reality show que tem apresentação de Tiago Leifert, vai mostrar a repercussão da eliminação de Rodolffo, que disputou a preferência do público em paredão contra Caio e Gilberto. Veja que horas começa o BBB hoje.

Que horas começa o BBB hoje?

O BBB nesta quarta-feira (7/4) vai começar 23h30 (horário de Brasília), logo após o Cinema Especial que exibirá Perdido em Marte. De acordo com a programação da Globo, o programa terá 25 minutos de duração e vai anteceder mais uma edição do Jornal da Globo, com apresentação de Renata Lo Prete.

Ainda no programa, Viih Tube vai promover a festa do líder que vai marcar o encerramento da sua liderança no Big Brother Brasil. A festa terá como tema o universo infantil e terá abertura com a música Girassol, de Whindersson Nunes e Priscila Alcântara. Além disso, um resumo do dia dos participantes na casa mais vigiada do Brasil.

Veja a programação da semana

Segunda-feira: Jogo da Discórdia

Terça-feira: Eliminação

Quarta-feira: Festa do líder

Quinta-feira: Prova do líder

Sexta-feira: Prova do Anjo/ ou, Festa

Sábado: Festa com show/ ou, Prova do Jogo

Domingo: Formação de paredão

Como assistir o Big Brother 24 horas por dia

O BBB21 é exibido ao vivo 24 horas por dia através do Globoplay, por R$ 22,90 mensais e da TV por assinatura (mesmo valor, adicionado ao pacote atual). Veja como funciona o Pay-per-view.

TV Paga – o assinante tem direito a um mosaico com quatro câmeras em uma tela. O usuário pode assistir ao mesmo tempo ou selecionar uma preferida para ver no modo tela cheia. Além disso, a plataforma disponibiliza funções interativas para tornar melhor a experiência de ‘consumir’ o BBB21.

Globoplay – o usuário tem acesso a 14 câmeras espalhadas pela casa mais vigiada do Brasil. Duas das câmeras disponíveis mostram o BBB21 no mesmo modo que o assinante da TV paga no (acompanha a casa). A plataforma também disponibiliza resumos do reality show no Click BBB e programas na íntegra.

TV aberta – O reality show vai começar às 23h30 logo após a exibição do Cinema Especial.