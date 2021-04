Jogo da Discórdia BBB21: João rebate fala racista de Rodolffo

Nesta segunda-feira (5/4) aconteceu o jogo da discórdia no BBB21. Na dinâmica, os participantes apontaram quem é o melhor jogador, o pior jogador e quem joga sujo no reality show. Tiago Leifert, apresentador do BBB, exigiu posicionamento dos brothers e sisters. Veja como foi o Jogo da Discórdia BBB21.

Jogo da Discórdia BBB21 hoje

Os emparedados iniciaram o jogo da discórdia BBB21. Caio, por exemplo, apontou Viih Tube como a melhor jogadora. “Eu acho ela muito sábia, ela consegue observar muito as coisas e tem discernimento pra ver as coisas com outra visão. Por mais que ela tem um lado sentimental, ela tem um lado racional”.

Gilberto colocou João Luiz como o melhor jogador. “Além dele ter inteligência emocional, ele sabe sim se posicionar. Ele tem muita coerência”. O economista colocou Caio como pior jogador e disparou. “Ele pipocou”.

Por fim, Rodolffo também disse que Viih Tube é a melhor jogadora. “Apesar da pouca idade dela, a expertise que ela tem com relação a vida, a se portar no meio das pessoas e ter educação e respeito. Ela sabe jogar na hora que tem que jogar, se posicionar na hora que tem que se posicionar”. O cantor sertanejo disse que Gilberto é o pior jogador e joga sujo. “Ele me pegou de surpresa com o voto de líder ao paredão sem antes ter conversado comigo”.

João rebate fala racista de Rodolffo

Durante o jogo da discórdia, João Luiz rebateu fala racista de Rodolffo – o sertanejo comparou a peruca do monstro ao seu cabelo. “Muita gente aqui pode não saber, mas no sábado aconteceu uma situação no quarto cordel que estava eu, Caio, Rodolffo e Juliette, e eu tô dizendo isso aqui agora porque pra mim, é um momento de muita coragem, de poder estar falando isso aqui agora”, iniciou.

“Rodolffo chegou a fazer uma piada comparando a peruca do monstro da pré-história com o meu cabelo. Então, isso pra mim, tocou num ponto muito específico. O jogo pode ser sim coisas que a gente vive aqui dentro, mas tem que ser um jogo de respeito”, rebateu o professor de geografia.

Veja como foi o jogo da discórdia

Caio responde: Melhor jogador: Viih Tube, Pior jogador: João Luiz e Joga Sujo: Gilberto

Gilberto responde: Melhor jogador: João Luiz, Pior jogador: Caio Círculo e Joga Sujo: Rodolffo

Rodolffo responde: Melhor jogador: Viih Tube, Pior jogador: Gilberto e Joga Sujo: Gilberto

Pocah responde: Melhor jogador: Viih Tube, Pior jogador: Rodolffo e Joga Sujo: Gilberto

Thaís responde: Melhor jogador: Viih Tube, Pior jogador: Caio e Joga Sujo: Gilberto

Viih Tube responde: Melhor jogador: Rodolffo, Pior jogador: Gilberto Círculo e Joga Sujo: Gilberto

Arthur responde: Melhor jogador: João Luiz, Pior jogador: Fiuk e Joga Sujo: Juliette

João Luiz responde: Melhor jogador: Camilla de Lucas, Pior jogador: Caio e Joga Sujo: Rodolffo

Fiuk responde: Melhor jogador: João Luiz, Pior jogador: Arthur e Joga Sujo: Arthur

Camilla de Lucas responde: Melhor jogador: João Luiz, Pior jogador: Rodolffo e Joga Sujo: Rodolffo

Juliette responde: Melhor jogador: João Luiz, Pior jogador: Arthur e Joga Sujo: Arthur