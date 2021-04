Hoje tem prova do anjo no BBB21? Veja que horas começa

Hoje tem prova do anjo no BBB21? Após a décima primeira prova do líder que consagrou Caio Afiune na liderança do reality show, o público quer saber quem será o novo anjo. Na edição ao vivo levada ao ar na noite desta quinta-feira (8/4), Tiago Leifert não revelou quando será a prova do anjo. No entanto, o DCI destaca informações importantes sobre a disputa pelo anjo. Veja quando será a prova do anjo no BBB.

Hoje tem prova do anjo no BBB21?

A dinâmica, que é uma das mais aguardadas pelo público do reality show, não tem dia certo para ocorrer, podendo ser na sexta ou no sábado. No entanto, apesar de não ter programação fixa para ocorrer no BBB21, a prova do anjo vai começar a partir das 12h30 (horário de Brasília), independente do dia em que for realizada.

Prova do anjo – o vencedor da disputa ganha o poder de imunizar um brother ou sister no domingo (11) com o colar de imunidade, um almoço especial para dois convidados, um vídeo gravado pela família e R$ 5 mil para presentear um familiar à sua escolha.

Castigo do monstro – o novo anjo também terá que castigar dois concorrente após vencer a disputa. Quem for castigado vai perder entre 300 e 500 estalecas (moeda do BBB21), além de cumprir prenda sugerida pela produção por 24 horas seguidas.

Veja quem já foi anjo

1 -Rodolffo

2 – Carla Diaz

3 – Caio

4 – Caio

5 – Caio

6 – Arthur

7 – Projota

8 – Viih Tube

9 – Thaís

10 – Fiuk e Gilberto

Quem foi o último anjo?

A última prova do anjo foi em dupla e de revezamento e rapidez. Os participantes tinham que trazer duas latas de refrigerantes de um lado para o outro.

Primeiramente, o competidor de colete laranja tinha que pegar uma lata, subir em uma lata gigante enquanto o de colete verde fazia movimentos giratórios em uma máquina para trazê-lo até o seu lado. Em seguida, o competidor de identificação laranja tinha que descer da lata gigante e depositar o objeto em um dos nichos. Fiuk e Gilberto levaram a melhor e se tornaram anjo duplo.

Como assistir a prova do anjo ao vivo?

Você pode assistir a prova do anjo do BBB21 ao vivo às 12h30 (horário de Brasília) nesta sexta (9) ou no sábado (10) através do pay-per-view, A disputa é gravada durante o período da tarde e não é exibida ao vivo na Globo.

É possível assistir o Big Brother Brasil na TV por assinatura com mosaico com quatro câmeras e recurso interativo para tornar a sua experiência ainda mais divertida. O pacote está disponível nas principais operadoras de TV por assinatura como Oi TV, Claro TV, Sky e Net, por R$ 22,90 acrescidos no atual pacote do cliente.

O Globoplay também oferece o pay-per-view do BBB21. O pacote custa R$ 22,90 e disponibiliza 11 câmeras em que você pode selecionar qual cômodo assistir.

Acompanhe o Big Brother Brasil no DCI.