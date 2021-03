Maquiagens da Juliette: veja makes da sister

Juliette Freire, além de advogada, é maquiadora. Ontem, o talento da sister na arte de maquiar voltou a ser assunto nas redes sociais, após a paraibana soltar uma resposta afiada para Gil durante o jogo da discórdia do BBB21. O brother afirmou que ela “não seca as lágrimas quando chora”, e a sister respondeu: “Eu não seco porque sou maquiadora, e, se secar, borra”. A frase rapidamente virou meme e muita gente ficou curiosa para conhecer mais makes feitas por ela. O jornal DCI reuniu algumas das maquiagens da Juliette que mais fizeram sucesso no programa para você se inspirar e copiar.

Maquiagens da Juliette

O delineado extremamente preciso da sister tem chamado a atenção dos internautas. A maquiadora, inclusive, já delineou os olhos de Fiuk para uma das festas do BBB21, e sempre ajuda as outras meninas da casa a fazerem o traço. Juliette, na maioria das vezes, aposta na combinação delineado gatinho + batom de cor forte.

Além do delineado gatinho, a sister prepara a pele com o uso de base, corretivo e pó. Em algumas ocasiões, como festas e paredões, Juliette também aposta no contorno, blush e iluminador.

Antes de entrar no BBB21, Juliette também produzia conteúdo sobre maquiagem para seu perfil profissional no Instagram. Na conta, há diversos looks feitos por ela – desde makes com um aspecto mais natural, outras com tons mais escuros, coloridas para festas de Carnaval, além de tutoriais que ensinam suas seguidoras a copiarem seus truques.

De acordo com a Marie Claire, Juliette começou a atuar no ramo da beleza por hobbie, maquiando as amigas. Depois, ela começou a trabalhar como maquiadora freelancer. “Ela se firmou mesmo na maquiagem quando entrou na faculdade de Direito. Com a mudança de Campina Grande para João Pessoa, onde foi estudar, ela precisou de uma fonte de renda para se manter. Maquiagem caiu como uma luva, pois ela estudava durante a semana e no final de semana ela trabalhava” explica Deborah Vidjinsky, sócia da Juliette, em entrevista à revista.

Deborah, Juliette e outras duas sócias eram donas do Cabine Beauty, um salão de beleza em Capina Grande (PB). O espaço, entretanto, acabou fechando no ano passado devido a pandemia de Covid-19.

