BBB21: em nova polêmica, Sarah agradece a Deus por pandemia

Sarah, participante que começou o BBB21 como uma das favoritas do público, perdeu milhões de apoiadores e corre o risco de ser eliminada nesta terça-feira (30), após dezenas de falas polêmicas nas últimas semanas. Ontem, a sister viralizou nas redes sociais novamente por mais uma fala controversa sobre a pandemia de Covid-19.

“Desculpa para ficar em casa” diz Sarah sobre a pandemia

Enquanto Gilberto tomava banho após um mergulho de piscina, os dois conversavam sobre estarem sofrendo um possível cancelamento fora da casa do BBB21. A dupla cogitou até se mudar para outro país: “Lá a gente consegue nos recriar”, disse a brasiliense. Em seguida, eles se lembraram que, devido a pandemia, provavelmente não conseguiriam viajar.

“Quero me esconder aqui, enquanto tá a pandemia”, disse Gil. Sarah, então, respondeu com a polêmica frase: “A pandemia, graças a Deus tem pandemia, desculpa para ficar em casa”.

Os dois seguiram a conversa e o economista questionou a possibilidade de ser atacado em casa pelos fãs do programa. A loira respondeu: “A gente aluga uma quitinete no campo e fica lá escondidinho”.

Sarah acabou de fazer mais uma piada sobre a pandemia. Agora ainda meteu um "Graças a Deus tem pandemia"

Como é desumana e BURRA #BBB21

pic.twitter.com/S7JaXyG1St — Mika (@_mikaa_) March 29, 2021

Quem sai hoje do BBB21?

As diversas falas controversas de Sarah fizeram com que a sister perdesse o favoritismo e se tornasse uma das vilãs do BBB21. Entre os comentários que chamaram a atenção do público de forma negativa, estão os repetidos deboches sobre a pandemia de covid-19, enquanto o país vive um colapso no sistema de saúde e ultrapassa a marca de 300 mil mortos, e demonstrações de apoio ao atual presidente, Jair Bolsonaro.

Os comentários ácidos de Sarah se refletem nas enquetes sobre o paredão desta terça. De acordo com a enquete do jornal DCI, a brasiliense deve deixar a casa mais vigiada do Brasil, com 49.41% dos votos. A sister disputa o nono paredão do BBB21 contra Rodolffo e Juliette.

