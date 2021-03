Novo líder BBB21: Sarah e Gil vencem a prova

Quem é o novo líder do BBB21? Os vencedores da prova de resistência da Fiat foram Gil e Sarah. Após quase 14 horas, os dois superaram os adversários e agora terão que disputar a liderança entre eles.

Quem é o novo líder BBB21?

Gilberto e Sarah venceram a prova de resistência da Fiat, e agora os dois terão que disputar a liderança, em um “mata-mata”. O vencedor será o novo líder BBB21 da semana e de quebra ainda leva uma Fiat Toro Ultra para casa. Ambos ganharam imunidade para a próxima formação de paredão, no domingo.

Na prova, um participante de cada dupla precisava ficar sentado em um dos bancos da “pista de testes”, enquanto o outro ficava no controle da alavanca. Apenas quando o cronômetro fosse acionado, a dupla de jogadores deveria inverter as posições. Quando a troca fosse feita, o brother que estivesse na alavanca deveria acioná-la novamente, dentro do tempo do cronômetro. Foram eliminadas as duplas que soltaram a alavanca ou desistiram da prova. No caso de Rodolffo e Caio, os dois foram eliminados após o cantor sertanejo fazer xixi nas calças.

No final, restaram Gil e Sarah, Pocah e Juliette. A funkeira desistiu da prova após confessar que também fez um pouquinho de xixi nos shorts. Apesar da produção não ter entrado para eliminar a cantora e a paraibana, Pocah saiu da disputa, dando a vitória para o pernambucano e a braziliense.

Como será formado o paredão da semana?

A dupla vencedora da prova do líder, Gil e Sarah, está imunizada na próxima formação de paredão. No domingo, a berlinda será formada pela indicação do líder, pelo mais votado da casa e a primeira dupla eliminada da prova de resistência – no caso, Carla e Fiuk. Todos os jogadores, exceto o indicado do líder, participam da prova bate e volta.

Vale lembrar que a prova do anjo será realizada no sábado, 20/03. Carla Diaz ainda possui o poder do veto e poderá mudar o destino do colar de imunidade ou o castigo do monstro.

