Veja quem foi o primeiro a sair da prova do líder BBB21

A oitava prova do líder do BBB21 teve seu início na noite de quinta-feira (18), seguiu por toda a madrugada de sexta-feira (19) e continua acontecendo na área de provas do confinamento. A disputa de resistência ainda conta com 5 duplas na briga pela coroa de novo rei ou rainha do reality e já emparedou dois brothers, os primeiros a desistir da competição pela liderança da semana.

Veja quem são os dois participantes que já estão na berlinda desta semana do Big Brother Brasil por terem sido os primeiros a desistir da oitava prova do líder do BBB21.

Quem está no paredão por causa da prova do líder do BBB21?

Fiuk e Carla Diaz foram os primeiros a deixar a disputa pela liderança da semana e já estão no paredão. A dupla desistiu porque o brother se queixou de dores na bexiga e não disse que não aguentava mais segurar o xixi. “Minha bexiga está estourando”, contou o filho de Fábio Jr.

Carla Diaz então largou a alavanca e a dupla foi eliminada. Fiuk pediu para a produção parar os bancos da pista de teste, que se movimentam durante a prova do líder desta semana do BBB21, e deixou o local. Antes de sair da área de provas, Fiuk parabenizou os colegas que ainda estão na disputa de resistência e pediu desculpas à Carla Diaz por abandonar a prova.

Quem permanece na prova do líder BBB21?

Cinco duplas ainda estão na disputa: Viih Tube e Thaís, Sarah e Gilberto, Caio e Rodolffo, Juliette e Pocah, e Camilla e João. Até o momento, manhã de sexta-feira (19), os cinco continuam competindo pela liderança da semana e o carro que será dado como prêmio ao vencedor da prova.

Quais são as regras da prova?

Em duplas, os brothers realizam uma simulação de teste da confecção de um carro. As duplas se dividem em duas tarefas: um integrante precisa ficar sentado em um banco com o cinto de segurança afivelado, enquanto o outro fica responsável por operar uma alavanca. Durante a prova do líder do BBB21 há trocas que duram não mais de 1 minuto. Quem está no banco vai para a alavanca e o operador da alavanca vai sentar no banco da pista de teste.

O que causa eliminação nesta prova do líder do BBB21? O mal manuseio da alavanca, se ela não ficar pressionada o tempo todo, com exceção do momento da troca, a dupla é eliminada.

