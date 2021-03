Paredão falso BBB21: quantos dias o eliminado ficará no quarto secreto?

O paredão falso promete agitar a casa do BBB21 nos próximos dias. Na edição do último domingo (7), Arthur, Caio, Carla e João foram indicados à berlinda. O brother que receber o maior número de votos do público vai para um quarto secreto, onde poderá assistir às imagens ao vivo da casa e ouvir até seis conversas de sua escolha.

Quantos dias dura o paredão falso do BBB21?

Para esta edição, ainda não foi divulgado quantos dias o “eliminado” ficará no quarto secreto. Entretanto, conseguimos ter uma ideia da duração da estadia no quarto secreto com base nos paredões falsos anteriores.

No BBB13, Ana Mara, a Maroca, estreou o recurso e passou dois dias assistindo aos colegas de confinamento. Ao retornar, ela cantou a famosa frase da música de Roberto Carlos: “Eu voltei, voltei pra ficar, porque aqui, aqui é o meu lugar”.

Quem também passou dois dias no quarto secreto foi Ana Paula Renault, do BBB16. Ao retornar para a casa mais vigiada do Brasil, a participante gerou um dos maiores memes da história do programa: ela chegou aos berros, gritando “Olha ela!” para toda a casa ouvir.

No BBB17, o paredão falso foi mais curto. A “eliminada” Emily Araújo voltou para casa após algumas horas. Entretanto, ela ganhou o poder de beneficiar quatro pessoas.

A vencedora do BBB18, Gleice Damasceno, também teve uma estadia de dois dias no quarto secreto. Assim como Maroca, a acreana usou uma frase icônica para o seu retorno. “Vocês não sabem o prazer que é estar de volta” disse Gleice ao voltar para a casa, referindo-se ao personagem Clara, de Bianca Bin, na novela O Outro Lado do Paraíso (2017).

No BBB19, o programa retornou com o formato de paredão falso relâmpago. Ao invés de ficar os dois dias no quarto secreto, a participante Gabriela Hebling apenas saiu pela porta principal, deu a volta por um corredor e parou na despensa da casa. Ela saiu correndo para o jardim e anunciou o seu retorno aos outros confinados.

Como votar no paredão falso?

Para votar no paredão falso dessa edição, é preciso acessar a enquete no site do Gshow e ter um conta Globo, que solicita um cadastro simples que pode ser feito com o login do Google ou Facebook. Depois, é só fazer clicar no nome do participante escolhido e pronto, o voto será computado.

