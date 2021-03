Como está a votação do BBB21: veja a parcial da enquete

Porcentagem BBB 21 paredão – Na noite de domingo (7) foi formado o tão aguardado paredão falso do BBB 21. Carla Diaz, Arthur, João e Caio acabaram na berlinda, quem será que vai ser o mais votado pelo público e acabará no quarto secreto do reality show? Veja Como está a votação do BBB21.

Como está a votação do BBB21

A disputa está entre dois nomes: Carla Diaz e João, de acordo com consulta realizada na manha de segunda-feira. O professor de Geografia está na frente com 48,65% da intenções de votos para sair no paredão falso.

A atriz global vem em seguida com 36,86% dos votos da enquete, dependendo do andar da carruagem, a atriz também tem chances de ser a escolhida pelo público para ficar no quarto secreto do BBB 21.

Arthur e Caio parecem estar longe da briga pela vitória na berlinda fake do BBB 21, o fazendeiro tem 11,58% até o momento e o crossfiteiro apenas 2,92% dos votos na enquete do DCI.

Como o paredão falso foi formado?

Carla Diaz e João Luiz foram indicações do líder da semana, Rodolffo. O cantor sertanejo precisou escolher um participante da xepa e um do vip, após o discurso do confinado, foi a hora da casa votar, Arthur acabou no paredão falso do BBB 21 por causa de quatro votos.

Caio e Pocah acabaram na berlinda por conta de contra golpes, Carla levou o fazendeiro e João a cantora. Uma prova bate e volta foi realizada antes da votação desta semana do BBB 21 ser liberada e Pocah conseguiu se livrar da berlinda.

