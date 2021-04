Prova do anjo BBB21 será hoje: veja que horas começa

A décima prova do anjo do BBB21 será realiza neste sábado (3/4) na casa mais vigiada do Brasil. A dinâmica, uma das mais aguardadas pelo público do reality show, não tem dia certo para ocorrer, podendo ser na sexta ou no sábado. Veja que horas começa a prova do anjo BBB21 hoje.

A prova do anjo BBB21 hoje vai começar a partir das 12h20 (Horário de Brasília). Antes disso, os brothers e sisters vão participar de um sorteio que vai definir as vagas disponíveis para a competição. Diferente da semana passada, nesta nem todos vão poder participar a prova do anjo.

O vencedor da disputa ganha o poder de imunizar um brother no domingo (com o colar de imunidade), um almoço especial (para dois convidados), um vídeo gravado pela família e R$ 5 mil para presentear um familiar à sua escolha.

O novo anjo também terá a missão de castigar dois concorrentes com o Castigo do Monstro. Quem for castigado vai perder entre 300 e 500 estalecas, além de cumprir prenda sugerida pela produção por 24 horas seguidas. O Castigo do Monstro e encerrará no domingo (4) durante a formação de paredão.

Veja quem já foi anjo

1 -Rodolffo

2 – Carla Diaz

3 – Caio

4 – Caio

5 – Caio

6 – Arthur

7 – Projota

8 – Viih Tube

9 – Thaís

Prova do anjo da semana passada – anjo Thaís

Usando fantasias de coelhinhos, os participantes deveriam escolher ovos de Páscoa cenográficos em prateleiras de uma marca patrocinadora. Ao abrir os ovos, eles encontravam comandos ou mensagem como [você está eliminado, siga no jogo, elimine um participante e resgate um participante]. O vencedor seria o último que restasse no jogo na plataforma em que foram organizados por ordem de sorteio.

Veja quem já foi monstro no BBB21

Arthur e Arcrebiano

Gilberto e Lucas Penteado

Camilla de Lucas e Fiuk

Thaís e Viih Tube

Pocah e Projota

Juliette e Fiuk

João Luiz e Sarah

Rodolffo e Arthur

Gilberto e Sarah

Como assistir o BBB ao vivo?

Para assistir a décima prova do anjo do BBB21 ao vivo às 12h20 (horário de Brasília) neste sábado (3/4) é necessário ter acesso ao pay-per-view do reality show, já que a disputa acontece no período da tarde e não é exibida ao vivo na Globo, como acontece com a prova do líder.

O pay-per-view do BBB está disponível na TV por assinatura com mosaico com quatro câmeras e recurso interativo para tornar a sua experiência ainda mais divertida. Além disso, você pode escolher uma das câmeras disponíveis para assistir no modelo tela cheia. O pacote está disponível nas principais operadoras de TV por assinatura como Oi TV, Claro TV, Sky e Net, por R$ 22,90 acrescidos no atual pacote do cliente.

O Globoplay é outra opção com mensais de R$ 22,90. O serviço de streaming da Globo disponibiliza mais de 10 câmeras em que você pode selecionar qual cômodo assistir.

Acompanhe o Big Brother Brasil no DCI.