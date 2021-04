Líder BBB21: veja quem Viih Tube levou pro VIP e deixou na Xepa

Líder BBB21 – Viih Tube é a nova líder do Big Brother Brasil. Na edição exibida ao vivo na noite desta sexta-feira (2/4), a youtuber e atriz foi oficializada na liderança do reality show da Globo após ter sido a última a sair da prova de resistência. Veja quem está no VIP e Xepa BBB21.

VIP e Xepa BBB21

Durante a edição apresentada por Tiago Leifert, Viih Tube definiu o VIP e Xepa BBB21. A produção do reality show disponibilizou apenas 5 pulseiras, sendo que uma obrigatoriamente ficar com a líder da semana. As pessoas escolhidas para o VIP passam uma semana comendo do bom e do melhor, e ganham 1000 estalecas para gastar nas compras da semana. Veja quem está no VIP.

Viih Tube

Thaís

Juliette

João Luiz

Camilla de Lucas

Como funciona a Xepa? As pessoas que não foram escolhidas para o VIP, estão automaticamente na Xepa. O grupo deve passar a semana com opções limitadas no cardápio, além de receber apenas 500 estalecas para as compras com poucas opções no mercado BBB. Veja quem está na Xepa.

Arthur

Caio

Fiuk

Gilberto

Pocah

Rodolffo

Como foi a prova do líder BBB21

Os participantes disputaram a liderança da semana em uma prova de resistência e individual. Os competidores tinham que ficar em uma pista de balada dançando sem parar. Em tempos surpresas, a produção parava a música e exibia um cronômetro com um boneco em miniatura de cada participante vestindo um look de uma marca patrocinadora.

Assim que a música parava, os participantes tinham que montar o look da uma marca patrocinadora (exibido no telão) com peças de quebra-cabeça. Após a montagem, apertar um botão vermelho que confirma a realização da prova e retornar para a pista de dança.

Restaram na final apenas Viih Tube, Arthur e Juliette. Antes da vitória da youtuber, sua amiga decidiu desistir da prova após ter a certeza de que a parceira de jogo iria permanecer na disputa por pelo menos mais 5 horas. Arthur desistiu com 13:59 minutos.

Além da imunidade, Viih Tube terá que indicar um concorrente ao paredão da semana. A sister também vai ganhar uma festa do líder, cinema para 3 convidados e almoço ou jantar especial para 2 convidados.

Acompanhe o Big Brother Brasil no DCI.