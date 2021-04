Prova do anjo BBB21: veja que horas começa e que dia será

Hoje tem prova do anjo? A prova do anjo do BBB21 vai ocorrer neste sábado (3/4). O vencedor (a) da disputa terá um papel importante na dinâmica da semana do Big Brother Brasil, j´que vai ganhar um colar de imunidade para presentear um participante concorrente. Veja que como assistir a prova do anjo no BBB.

Que horas é a prova do anjo BBB21 ?

O novo anjo será conhecido pelo público neste sábado (3). A prova do anjo vai ocorrer a partir das 12h20, após as obrigações do dia dos participantes como, por exemplo, queridômetro e Raio X. Nem todos os brothers e sisters terão direito a participar da disputa pelo cargo abençoado.

Como de praxe, no reality show, nem sempre todos os brothers têm o direito de disputar a prova. As vagas que dão direito a participação na prova do anjo BBB21 são definidas por meio de um sorteio conduzido por Tiago Leifert, apresentador do programa. Normalmente, a produção coloca bolinhas coloridas em uma urna e determina uma cor que representa as vagas disponível na dinâmica. Quem tirar a cor correta, brinca.

O que faz o anjo? O anjo da semana tem o poder de imunizar um concorrente durante a formação de paredão que vai ocorrer neste domingo (4). Além disso, tem que castigar dois concorrentes com o Castigo do Monstro. Os castigados precisarão cumprir prenda por mais de 24 horas.

O anjo da semana também ganha um prêmio de R$ 5 mil para presentear um familiar, almoço especial de domingo com direito a dois convidados e recados em vídeos dos familiares.

Veja quem já foi anjo no BBB21

1º Rodolffo

2º Carla Diaz

3º Caio

4º Caio

5º Caio

6º Arthur

7º Projota

8º Viih Tube

9º Taís

Veja como assistir a prova do anjo ao vivo

A prova do anjo BBB21 que vai ocorrer neste sábado (3) vai ser transmitida ao vivo através do pay-per-view do Big Brother Brasil, disponível na TV por assinatura e no Globoplay. Se você não for assinante, veja como adquirir um pacote para acompanhar o reality show ao vivo 24 horas por dia.

Globoplay – a plataforma de streaming disponibiliza pacote a partir de R$ 22,90 que dá o direito a assistir ao pay-per-view do BBB21 em 11 câmeras. Duas das câmeras disponibilizadas são as mesmas de quem assina a TV por assina tem acesso. Para selecionar uma e assistir basta clica em Acompanhe a casa. Clique aqui para assinar!

TV por assinatura – operadoras de TV paga como Oi TV, Claro TV e Net, por exemplo, disponibilizam pacote do pay-per-view do Big Brother Brasil para você acompanhar a prova do anjo BBB21 por R$ 22,90 acrescidos no seu pacote atual de canais. O pacote dá direito a um mosaico com quatro câmeras exclusivas e você pode selecionar uma delas para assistir no modo tela cheia. Além disso, através do controle remoto o pay-per-view mostra ferramentas para tornar a sua experiência ainda mais interativa.

Acompanhe o Big Brother Brasil no DCI.