Quarto branco no BBB21? Dinâmica é aguardada no reality

Quarto branco no BBB21? A dinâmica que agitou as edições 9, 10 e 20 do reality show tem torcida do público para que retorne novamente ao formato que atualmente está no ar. No entanto, nada foi confirmado pela Globo ou pelo diretor-geral do confinamento, Boninho.

Quarto branco no BBB21?

O BBB21 já foi palco de inúmeras dinâmicas do Big Fone, que tocou, no mínimo, 7 vezes. Além disso, na semana passada o paredão falso retornou ao reality show. Na ocasião, Carla Diaz disputou a berlinda contra Arthur Picoli, Caio Afiune e João Luiz. A sister foi a mais votada pelo público e passou quase 48 horas confinada em um quarto secreto assistindo pay-per-view em imagem e som de qualidade.

A integrante do Camarote (famosos) ganhou o direito de vetar uma decisão do anjo em um prazo de duas semanas. Ou seja, ela pode anular a escolha do anjo para o castigo do monstro ou a imunidade que ele der para um concorrente durante a formação de paredão que normalmente acontece aos domingos.

O temido quarto branco é aguardado pelo público do BBB21, mas até agora não ganhou uma confirmação da produção do reality show que pretende fazer o Big dos Bigs, trazendo novas dinâmicas e resgatando algumas que marcaram história ao longo de 20 anos de formato no Brasil.

Quarto branco BBB20

O Big Brother Brasil 20, edição que antecedeu o BBB21, contou com o quarto branco. Após Ivy Moraes vencer a prova do anjo, a sister leu o comunicado da produção que dizia que a dinâmica retornou ao reality show e que ela teria que escolher uma pessoa para ficar confinada. Felipe Prior foi a sua escolha.

Nas regras, a mensagem dizia também que o escolhido do anjo teria que indicar mais duas pessoas para o quarto branco. Manu Gavassi e Gizelly Bicalho foram chamadas pelo arquiteto.

No quarto branco, os três chegaram vestindo uma roupa especial branca e tinham que dividir um banheiro sem chuveiro. O teto do cômodo abaixava e levantava de maneira inesperada. No centro, um botão vermelho. Quem apertasse o botão iria direto para o paredão da semana sem direito a bate e volta. Caso esgotasse o prazo e ninguém tivesse apertado o botão, os três iriam ao paredão.

Na ocasião, Manu Gavassi apertou o botão vermelho após poucas horas de dinâmica. Eles retornaram à sede do reality show durante a festa de final de semana.