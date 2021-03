BBB21: Arthur abre o jogo e responde se está apaixonado por Carla

O namoro de Carla Diaz e Arthur está por um fio no BBB21. Neste domingo (14), o instrutor de crossfit confessou para Projota que não existe uma reciprocidade no relacionamento com a intérprete de Carine de A Força do Querer. O brother deixou claro que parte do lado dele, não poder entregar algo mais para a sister que ele conheceu na casa mais vigiada do Brasil.

Arthur diz não sentir o mesmo por Carla

A conversa entre os dois amigos se iniciou quando o affair da famosa estava refletindo na área externa da casa. O rapper se aproximou e logo o questionou: “Como é que você está se sentindo em relação à Carlinha?”. Sem muito rodeio, o crossfiteiro disse que não pretende mais se estressar no BBB21 por causa do seu relacionamento. “Eu estou de boa, falei que não iria me estressar mais, tá ligado?”. Insistente, Projota quis saber: “Mas por que, aconteceu alguma coisa para você se estressar?”.

Arthur, então, exemplificou o comportamento do casal após um leve climão. “Não. Igual ontem, já estava certo de que iríamos dormir no chão, já tinha falado, aí [ela] pegou e deitou na cama. Não vou me estressar com essas paradas mais, sabe? Acordou hoje já, mexi com ela, mexeu comigo…”.

Diante da afirmação do amigo, o cantor frisou que Carla Diaz está realmente apaixonada. “Ela está gostando real de você, mano”, disse. “Por que você acha isso?”, questionou o instrutor. “Porque ela vem conversar comigo, sabe? Ela sente. Estou falando, eu vejo, mano. Aí ontem, por exemplo, uma hora ela sentou comigo, e aí perguntou a mesma coisa. Assim: ‘O que você acha que o Arthur está pensando? Como você acha que ele está se sentindo?’. Eu falei: ‘Eu acho que ele está bem, ele está mais leve”, respondeu o músico.

A conversa evoluiu pra um lado mais sério e o intérprete de “Moleque de Vila” observou: “Eu realmente sinto que ela está entregue. Ele está super carinhosa, ela está entregue”. Já Arthur, destacou que não existe reciprocidade da parte dele em relação ao relacionamento amoro com a global. “Aqui dentro, acho que não consigo dar algo a mais”, confessou.

Quem o líder Fiuk vai colocar no paredão

Carla pede Arthur em namoro no BBB21

Na semana passada, Carla Diaz venceu o paredão falso no BBB21 e retornou à casa após quase 48 horas confinada em um quarto secreto. A sister pediu Arthur em namoro de joelhos na frente de todos os colegas de confinamento. “Arthur Picoli, você aceita ser meu parceiro no amor e no jogo até o final desse programa?”, questionou ela, na ocasião.

Carla: …“vc aceita ser o amor da minha vida” Artur: Partiu 🗣🗣🗣QUANDO VC SE ACHAR TROXA LEMBRE-SE QUE A CARLA PEDIU O ARTUR EM NAMORO EM REDE NACIONAL 🗣🗣🗣 pic.twitter.com/vIudBDeKmE — Guilherme Maximoff 🧙🏽‍♂️ (@gguilhermelima_) March 11, 2021

Arthur aceitou o pedido inesperado e os dois trocaram beijos no gramado da casa mais vigiada do Brasil. O affair dos dois já vinha de uma crise em que Arthur ganhou o anjo e preferiu presentear Projota com o colar de imunidade ao invés da famosa, com quem já vinha tendo um relacionamento no BBB21.