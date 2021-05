Quem saiu do BBB21 hoje: Gil é o 14º eliminado; veja porcentagem

Quem saiu do BBB21 hoje, 2 de maio? Gilberto foi eliminado do jogo com 50,87% dos votos, em um dos paredões mais concorridos do Big Brother Brasil 2021. A participante deixou o reality após perder a disputa contra Camilla, que recebeu 47,65%, e Juliette, que teve apenas 1,48 % das intenções.

Quem saiu do BBB21 hoje?

O jogo ao fim para o economista Gilberto, o Gil do Vigor. “Rei da Cachorrada”, o pernambucano foi um dos protagonistas da edição e viveu intensamente o programa. Sem dúvidas, marcou a edição de 2021 do reality. Para quem não lembra, o participante até pulou nu na piscina da casa ao lado de Fiuk.

Gilberto nasceu na cidade de Jaboatão, em Pernambuco, tem 29 anos e fez parte do elenco de anônimos.

Agora, três participantes continuam no jogo em busca do grande prêmio de R$ 1,5 milhão. Juliette, Fiuk e Camilla são os grandes finalistas.

Mas você ainda lembra dos participantes já eliminados?

Quem já saiu do Big Brother Brasil 21?

O BBB21 recebeu 20 participantes e eliminou um brother ou sister por semana – exceto Lucas Penteado, que pediu para sair. Quem saiu do BBB21? Relembre abaixo os 12 eliminados do Big Brother Brasil e suas respectivas porcentagens.

1º eliminado – Kerline foi a primeira eliminada com 83,5% dos votos. Ela enfrentou Rodolffo e Sarah.

2º eliminado – Arcrebiano foi eliminado com 64,89% dos votos no paredão contra Juliette e Gil.

3º eliminado – Nego Di foi eliminado com 98,76% dos votos em paredão contra Fiuk e Sarah.

4º eliminado – Karol Conká bateu um recorde do programa ao ser eliminada com 99,17% dos votos. Ela enfrentou Arthur e Gil.

5º eliminado – Lumena saiu do BBB21 com 61,31% dos votos do público em paredão com Projota e Arthur.

6º eliminado – Carla Diaz foi a mais votada para participar do paredão falso.

7º eliminado – quem saiu do BBB21 foi Projota com 91,89% no paredão contra Pocah e Thaís;

8º eliminado – Carla Diaz foi eliminada no paredão com Fiuk e Rodolffo.

9º eliminado – Sarah foi eliminada em paredão contra Juliette e Gilberto.

10º eliminado – Rodolffo foi eliminado em disputada com Caio e Gilberto.

11º eliminado – Thaís foi eliminada do BBB21 diante Arthur e Fiuk.

12º eliminado – Caio é eliminado do BBB 21 no paredão com Fiuk e Gilberto.

13º eliminada – Quem saiu do BBB 21? Viih Tube foi a 13ª eliminada.

14º eliminada: Quem saiu do BBB21? Pocah saiu do BBB após enfrentar Camilla e Fiuk na disputa.