Quem saiu do BBB21 hoje? Rodolffo é o 9º eliminado do BBB

Quem saiu do BBB21 hoje – Deu ruim para Rodolffo! Após se envolver em algumas polêmicas nas últimas semanas, o cantor sertanejo foi eliminado com 50,48% dos votos. Caio, seu melhor amigo dentro do jogo, ficou em segundo lugar com, 44,09%. Gilberto, que não correu riscos de ser eliminado na décima berlinda do BBB21, somou apenas 5,43%, garantindo seu lugar no top 10 do reality show.

Quem saiu hoje do BBB21 hoje?

Rodolffo foi eliminado do BBB21 nesta terça-feira (6). O brother recebeu quatro votos da casa no confessionário, empatando com Juliette. A líder Viih Tube precisou dar o voto de minerva, e escolheu Rodolffo para disputar a preferência do público. O cantor disputou a prova bate e volta, mas perdeu para Juliette.

Durante sua passagem pelo BBB21, Rodolffo protagonizou diversas polêmicas. O goiano foi acusado de homofobia, após fazer uma piada com o vestido usado por Fiuk em uma das festas do programa. “Alá, mandaram um vestido pro Fiuk […] como que leva um menino desses pras boates em Goiânia?”, disse o cantor. O comentário acabou sendo motivo para Gilberto indicar Rodolffo ao paredão, que era o líder da semana, mas o sertanejo não saiu. Recentemente, o goiano foi acusado de racismo, após comparar o cabelo de João Luiz com a peruca do monstro. O professor expôs no último jogo da discórdia o comentário feito por Rodolffo, o que fez o assunto repercutir amplamente na internet e gerar diversas críticas ao brother.

No reality, ele também formou uma grande aliança com Caio, que rendeu diversos memes online. A sua passagem pelo BBB21, porém, também rendeu bons frutos ao cantor. A faixa “Batom de Cereja”, música de Rodolffo em parceria com sua dupla Israel, atingiu o topo das faixas mais ouvidas no Brasil no Spotify e tem se mantido estável nos charts da plataforma.

Paredão BBB21

Os anjos da semana Fiuk e Gilberto imunizaram João Luiz. Gilberto foi indicado ao paredão pela líder Viih Tube.

Rodolffo e Juliette foram os mais votados da casa, com quatro votos cada. Viih desempatou e mandou Rodolffo para a berlinda. Na votação aberta, Caio e Juliette empataram novamente, e a líder escolheu Caio. No contragolpe, Caio puxou Juliette para o paredão. Os três jogaram a prova bate e volta, e a paraibana levou a melhor.

Votos no confessionário:

Caio votou em Juliette

Pocah votou em Juliette

Fiuk votou em Arthur

Arthur votou em Juliette

Juliette votou em Rodolffo

Rodolffo votou em Juliette

Thaís votou em Caio

João Luiz votou em Rodolffo

Camilla de Lucas votou em Rodolffo

Gilberto votou em Rodolffo

Votação aberta:

Rodolffo votou em Juliette

Arthur votou em Juliette

Caio votou em Juliette

Fiuk votou em Arthur

Gilberto votou em Pocah

Pocah votou em Juliette

Camilla de Lucas votou em Caio

Thaís votou em Caio

João Luiz votou em Caio

Juliette votou em Caio

