Queridômetro BBB21: veja o emoji que cada um recebeu hoje (02/02)

No ‘raio-x’ do BBB21 desta terça-feira (02), os brothers tiveram mais uma vez que escolher emojis uns para os outros no queridômetro. Com isso, é possível medir as emoções dos participantes da casa mais vigiada do Brasil, e eles conseguem se avaliar e saber como foram avaliados pelos colegas de confinamento.

Como foi o queridômetro de hoje no BBB21?

Em dia de eliminação no BBB21, os emparedados, Sarah, Rodolffo e Kerline tiveram uma boa média de corações, ao todo foram 28. Sarah, indicada por João Luiz depois de atender o Big Fone, recebeu cinco carinhas felizes, nove corações, mas também recebeu uma bomba, dois corações partidos, uma banana e uma planta.

Além disso, Kerline, indicada por Nego Di – líder da semana, teve seis carinhas felizes, onze corações e dois corações partidos. Por fim, Rodolffo, que foi escolhido pelo grupo dos imunizados da casa para ir à berlida, teve dez carinhas felizes, oito corações e uma planta no BBB21.

Veja as reações dos outros brothers:

Arcrebiano rebeceu BBB21 cinco carinhas felizes, treze corações e um coração partido que foi dado por Camilla de Lucas. Já Arthur teve sete carinhas felizes e doze corações, o que mostra que nenhum brother teve uma impressão negativa do participante.

Caio foi avaliado com seis carinhas felizes e treze corações, mas nenhum emoji negativo. A influenciadora, Camilla de Lucas teve cinco carinhas felizes e quatorze corações. Assim como ela Carla Diaz também ganhou cinco carinhas felizes e quatorze corações.

Fiuk recebeu sete carinhas felizes, onze corações e uma carinha triste, que foi Juliette que deu para o brother, de quem se afastou na casa do BBB21. O economista Gilberto só recebeu avaliações positivas: sete carinhas felizes doze corações. Também com emojis postivitos, João Luiz teve cinco carinhas felizes e quatorze corações.

Juliette ganhou emojs variados, foram dez carinhas felizes, uma carinha triste, uma bomba, seis corações e uma banana, que recebeu de Nego Di. Apesar das polêmicas, Karol Conka ganhou apenas uma carinha feliz e dezoito corações. Lucas Penteado também dividiu opiniões no queridômetro: oito carinhas felizes, uma carinha triste, três bombas, dois corações, quatro corações partidos e uma banana.

A DJ, Lumena que foi chamada de ‘cancelada’ por Rodolffo, só recebeu emojis bons: quatro carinhas felizes e quinze corações. O líder da semana, Nego Di teve três carinhas felizes, quatorze corações e dois corações partidos. Já Pocah, que foi chamda de ‘planta’ no BBB21, recebeu duas carinhas felizes e dezessete corações. Projota teve uma carinha felizes, dezessete corações e um coração partido. Thaís teve seis carinhas felizes, onze corações e duas plantas. Por fim, Viih Tube no BBB21 recebeu quatro carinhas felizes e quinze corações.

