Queridômetro BBB21: veja o emoji que cada um recebeu hoje (3/02)

Nesta quarta-feira (03) os brothers realizaram mais um ‘raio-x’ no BBB21, que serve como um tipo de diário de confinamento, onde os participantes podem falar o que quiserem. Por causa da eliminação de Kerline, os confinados falaram sobre o assunto. Para completar, cada um escolheu emojis para distribuir no queridômetro BBB21.

Como foi o queridômetro do BBB21 hoje?

Pouco depois da eliminação de Kerline do BBB21, Juliette conversou com todos os brothers e a ‘DR’ coletiva interferiu no queridômetro de hoje, a paraibana recebeu seis bombas, uma carinha de vômito, um coração, três corações partidos, uma carinha triste e seis carinhas felizes. Ou seja: as avaliações negativas se sobressaíram.

Pela primeira vez, Karol Conka recebeu uma carinha triste, que foi dada por Juliette. A cantora até então, recebia apenas carinhas felizes e corações.

Confira mais avaliações do queridômetro

Diferentemente dos dias anteriores, Arcrebiano teve apenas emojis positivos no queridômetro do BBB21; seis carinhas felizes e 11 corações.

Arthur recebeu sete carinhas felizes e onze corações.

Caio continua agradando os colegas e teve 5 carinhas felizes e 13 corações.

Camilla de Lucas ganhou 4 carinhas felizes e 14 corações.

Carla Diaz recebeu três carinhas felizes, quatorze corações e um coração partido – vindo de Juliette.

Já Fiuk recebeu 7 carinhas felizes, 10 corações e uma carinha triste, também dada por Juliette do BBB21.

Gilberto permanece sem desavenças do BBB21. Sendo assim, ele recebeu 5 carinhas felizes e 13 corações.

João Luiz ganhou 4 carinhas felizes e 14 corações.

Após todas as polêmicas na casa, Lucas recebeu um emoji de cobra de Nego Di, 12 carinhas felizes, uma carinha triste e 4 corações.

Lumena ganhou 3 carinhas felizes, 14 corações e uma carinha triste.

O líder da semana, Nego Di foi avaliado com 2 carinhas felizes, 14 corações e uma carinha triste de Juliette.

No queridômetro de hoje, Pocah recebeu 2 carinhas feliz e 16 corações, porntanto, continua querida pelos colegas no BBB21.

Enquanto isso, Projota recebeu 2 carinhas felizes e 17 corações.

Rodolffo ganhou 7 carinhas felizes e 11 corações.

Sarah teve 10 corações e 8 carinhas felizes.

Thais ganhou 6 carinhas felizes, 11 corações e novamente recebeu o emoji de planta.

Por fim, Viih Tube recebeu 2 carinhas felizes e 16 corações e permanece como uma das favoritas na casa do BBB21.

Quem são os canceladores?