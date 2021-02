Resumo BBB21: machismo e mais polêmicas marcam dia (3/2)

Um dia após a eliminação de Kerline do BBB21, os participantes continuaram repercutindo o paredão na casa mais vigiada do Brasil. Apesar dos ânimos terem se acalmado, eles estavam afiados nas afirmações e nada passou despercebido pela web. Saiba tudo o que rolou na tarde desta quarta-feira (03) no BBB!

Nego Di diz que Thaís é fácil de ser conquistada por Fiuk

Enquanto conversava com Fiuk, Nego Di – líder da semana, quis dar ‘dicas’ para o filho de Fábio Jr. ficar com Thaís no BBB21. Mas o comentário de mal gosto revoltou a web.

Durante o papo, ele comparou a sister com uma fruta e disse que ela estava “descascada” e que era “só tirar o caldo”. “Até o bagaço, a gente permite”, comentou e deu risada, enquanto Karol Conka e Lumena que estavam no quarto não falaram nada a respeito.

Entre os comentários do vídeo no Instagram Choquei, os internautas repudiaram a fala de Nego Di. “Nessas horas a Lumena não defende mulher nenhuma”, comentou a usuária Raquel Thomazine. “Gente esse homem tá passando dos limites, meu pai amado”, escreveu Jennifer Lorranyy.

Brothers ignoram Lucas durante almoço no BBB21

No almoço da xepa, Lucas Penteado tentou conversar na mesa em que estava Projota, Fiuk, Nego Di e Thais, mas foi ignorado pelo grupo depois de fazer uma pergunta. O rapper, que chegou a conversar com Lucas na última semana, até se afastou quando percebeu que o ator estava puxando assunto.

Nos últimos dias a web se comoveu com a perseguição de Karol Conka contra Lucas. Após o Jogo da Discórdia, o quadro mudou e a cantora resolveu fazer as pazes com a brother.

muito cruel o que estão fazendo com esse menino e que decepção o Projota https://t.co/PsxDASFffC — Bruno Doutor em BBB (@muitohumillde) February 3, 2021

Karol Conka minimiza vitória de Thelma Assis no BBB20

Karol Conka adicionou mais um comentário polêmico dentro do BBB21. Durante uma conversa com Lumena e Gilberto a cantora de ‘Tombei’, disse que Thelma Assis, campeã do BBB20, só venceu o reality por causa das “amigas brancas”, Manu Gavassi e Rafa Kalimann, que foram para a final com ela.

“Eu fico muito preocupada porque o Brasil é um país racista e eles [brasileiros] adoram botar o pretinho no chinelo, botar o pretinho lá embaixo, entendeu? Quem protegeu a Thelma na outra edição foi Manu [Gavassi], Rafa [Kalimann] e ela mesma, só que ela não conseguiu, sozinha, se proteger”, afirmou e ainda se comparou com a médica: “Ela tinha que ter as amigas brancas por ela. Eu não tenho amigas brancas aqui por mim.”

“Ela não conseguiu sozinha se proteger, ela tinha que ter as amigas brancas por ela” Karol Conká falando sobre Thelma, vencedora do BBB20 #BBB21 pic.twitter.com/BrmaXDegdk — Tracklist (@PortalTracklist) February 3, 2021

Não demorou muito e o vídeo viralizou, e deixou Thelma como um dos assunto mais falados no Twitter hoje. Sem deixar passar, a ex-BBB se pronunciou na rede social.

“Em minha vida eu ocupei todos os espaços que desejei ocupar provando para as pessoas que caráter e boa índole não tem cor. Quem me protegeu lá dentro foi a minha coerência, foi a minha consciência negra de jamais oprimir um dos meus, ao contrário do que tem sido feito”, afirmou a médica anestesiologista.

A amiga Rafa Kalimann também se revoltou com a fala de Conka no BBB21 e chamou a cantora de ‘vazia’. Sem paciência, a influenciadora foi direta: “A Thelma chegou onde chegou porque é forte, soube respeitar e se posicionar, fez um jogo lindo e de muito orgulho, REPRESENTOU. Esse mérito é dela. Não aguento mais ouvir os absurdos vindos dessa mulher. Nem tente se comparar com a postura e índole da Thelma! Que vergonha”, escreveu ela.

BBB21: Karol Conka se aproxima de Arcrebiano

Curtindo a tarde de sol no gramado no BBB21, Karol Conka se aproximou novamente de Arcrebiano. Os dois passaram um tempo conversando sobre o jogo e mais tarde, a cantora falou sobre sua relação com Bil para Rodolffo.

“O clima aqui está rolando faz tempo e ninguém percebeu, eu fui explanar esse dias porque parece que faz um mês isso”, contou Conka. Em seguida, ela voltou a afirmar que alguém na casa disse que os dois não combinavam. “Quando fui contar pra outra pessoa a cara dela caiu. Ela disse ‘não combina com você’, quase que eu falei ‘e combina com você?’”, afirmou a sister.