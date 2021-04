Rodolffo na Ana Maria: cantor pede desculpas por fala racista

Como é de costume, o eliminado da semana do BBB21 participa de um café da manhã com Ana Maria Braga. Hoje (7), foi a vez de Rodolffo, que deixou a casa mais vigiada do Brasil com 50,48% dos votos, encarar a entrevista com a apresentadora. Na ocasião, o cantor sertanejo pediu desculpas a João Luiz e sua família pelo comentário racista sobre o cabelo do brother. Veja abaixo um trecho da participação de Rodolffo na Ana Maria.

Rodolffo na Ana Maria

Durante sua participação no programa Mais Você, Rodolffo foi questionado por Ana Maria Braga sobre o comentário racista feito pelo brother dentro do BBB21. O cantor sertanejo disse que se arrependeu, e que deveria ter se desculpado com João Luiz no momento.

“Desde que entendi que machuquei o João, mudei a minha opinião. Detesto ter a sensação de causar dor em qualquer pessoa. No primeiro dia de BBB, quando me apresentei aos demais participantes, falei que provavelmente cometeria erros, que não sou tão informado, e isso aconteceu para o bem de muitas pessoas. Estou triste por ter saído, mas feliz por ter sido a ponte de ensinamento para pessoas desinformadas.” disse o goiano.

Rodolffo também afirmou que não percebeu que o comentário feito por Ludmilla na festa de sábado do BBB21 era um recado para ele, e que quer contribuir para a luta antirracista. “Mais uma vez eu peço desculpas. É minha obrigação agora me aprofundar e me informar sobre os temas. Revendo as cenas, não consigo mensurar a dor que o comentário idiota causou. Fico triste por ter passado por isso, por ter causado essa dor. Quero poder contribuir para essa causa”, comentou o ex-brother.

Rodolffo também disse que aprendeu muito durante sua passagem pelo reality show, e que o BBB foi como uma faculdade para ele.

