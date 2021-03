Saiba como votar no paredão do BBB21 e veja quem votou em quem

Quem está no paredão? Carla Diaz, Fiuk e Rodolffo estão na oitava berlinda do BBB21, formada em edição ao vivo na noite deste domingo (21). A dinâmica já iniciou com dois nomes pré-emparedados por conta da consequência da última prova do líder em que a primeira dupla a desistir estaria diretamente na prova bate e volta. Saiba quem votou em quem no confessionário e veja como votar no paredão BBB21.

Como foi formada a berlinda?

Em edição ao vivo do Big Brother Brasil apresentada por Tiago Leifert, o oitavo paredão terminou de ser formado. Isso porque, desde quinta-feira (18) Fiuk e Carla Diaz já estavam na berlinda por terem sido a primeira dupla a desistir da prova do líder de resistência.

O apresentador começou formação explicando que os dois participantes do BBB21 já estavam na prova bate e volta. Primeiramente, Viih Tube, anjo da semana, imunizou Thaís. Logo depois, o líder Gilberto colocou Rodolffo diretamente no paredão, após passar o dia indeciso sobre o seu voto de minerva.

Como manda o figurino, a casa votou no confessionário e Caio e Juliette receberam 4 votos. Coube a Gilberto desempatar – optando por Caio. Por fim, todos os indicados, exceto a escolha do líder disputaram a prova bate e volta. XX levou a melhor e se salvou da votação do público e do risco de eliminação do reality show.

Veja o esumo da dinâmica do paredão BBB21

Anjo (Viih Tube) imunizou Thaís

Líder Gilberto indicou Rodolffo

Casa votou no confessionário – Caio e Juliette receberam 4 votos cada. Líder Gil desempatou e colocou Caio.

Prova bate e volta – XX vencedor.

Quem votou em quem no paredão BBB21?

Rodolffo votou em Juliette

Caio votou em Juliette

Carla Diaz votou em Caio

Sarah votou em Juliette

Juliette votou em Arthur

Pocah votou em Juliette

Thaís votou em Caio

Viih Tube votou em Caio

Fiuk votou em Arthur

João Luiz votou em Arthur

Camilla de Lucas votou em Caio

Paredão BBB 21 votar no Gshow?

Paredão BBB 21 votar – Você pode votar para eliminar um participante do BBB21 no site oficial do reality show no Gshow. Para isso, é preciso ter um cadastro que confere o direito de participar das votações do Big Brother Brasil. Caso não tenha um cadastro, é necessário criar usando e-mail principal para acesso a conta.

Assim que é feito cadastro, a plataforma do programa envia um e-mail para validação da conta. O cadastro é válido para todas as votações do BBB21. Ao acessar o campo de votação, você verá todas as opções disponíveis para eliminar seguida de nome e foto. Veja o passo a passo para votar nos paredões do Big Brother Brasil.