BBB21: Arthur ou Rodolffo? Gilberto decide novo paredão

Gilberto é o líder do BBB21 e na noite deste domingo (21) terá que indicar um concorrente ao paredão. Durante todo o dia, o economista se viu em um verdadeiro dilema: emparedar Arthur ou Rodolffo. Veja quais os motivos que podem fazer Gil definir o seu voto de minerva.

Quem Gilberto vai indicar ao paredão do BBB21?

Arthur – desde que ganhou a liderança na última quinta-feira (18), Gil estava certo de que o affair de Carla Diaz seria o seu indicado. Para o economista, os embates que ambos travaram no início da temporada do BBB21 são suficientes para mandá-lo ao paredão da semana.

Arthur chegou a discutir com Gil e votou no mesmo quando disse que não votaria. Após o retorno do economista do primeiro paredão, os dois conversaram e deram uma trégua. No entanto, o crossfiteiro nunca escondeu que o líder da semana é seu principal adversário no Big Brother Brasil.

Rodolffo – o cantor sertanejo entrou no radar de Gilberto na noite de sábado (20) momentos antes da festa, após fazer um comentário homofóbico sobre o look sem gênero que a produção enviou para Fiuk usar no evento. “Olha lá, mandaram um vestido pro Fiuk. Como leva esse menino de vestido para as boates lá em Goiânia?”, disparou.

Gil vive dilema no BBB21

Apesar de não ter cravado ainda o seu voto, Gilberto, líder da semana, conversou com João Luiz e Viih Tube, que presenciaram toda a cena. “Faz o que o seu coraçãozinho está mandando você fazer. Acho que o Fiuk sentiu bem e foi desconfortável pra mim também. O Fiuk saiu (do quarto) elogo eu sai também. Muito feio isso”, disse. Já Viih disparou: “Gente, que coisa ridícula (…) isso é preconceito”.

Como será formado o paredão da semana?

O paredão será formado neste domingo (21) em edição ao vivo após o Fantástico. Primeiramente, o anjo vai imunizar um participante com o colar de imunidade conquistado na prova.

O líder Gilberto vai indicar um concorrente ao paredão na sequência e logo em seguida a casa vai votar no confessionário – mais votado vai ao paredão. Fiuk e Carla Diaz, que foram os primeiros a desistir da prova, já estão no paredão. Por fim, após a votação fechada, todos os indicados, exceto a indicação do líder, vão jogar uma prova bate e volta. Quem vencer se livra da berlinda.