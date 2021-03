Seguidores BBB 21: veja o antes e depois dos brothers nas redes

O BBB21 é um sucesso de engajamento nas redes sociais. Tamanha repercussão reflete diretamente no número de seguidores do Instagram de cada jogador. No ar há um pouco mais de um mês, o reality já rendeu mais de 10 milhões de novos seguidores para alguns dos participantes mais populares. Por outro lado, os menos queridos têm visto os números despencarem a cada dia.

O DCI atualizou o número de seguidores que cada um deles tem no Instagram. Confira abaixo:

Pipoca: quem ganhou seguidores no BBB21?

Juliette – A paraibana , que antes de entrar na casa tinha 3 mil seguidores, hoje ultrapassa a marca de 11,7 milhões de fãs. Ela é a participante do grupo pipoca mais seguida. Do BBB21, ela perde somente para Pocah e Viih Tube, ambas já famosas antes de entrar no reality.

Sarah – A espiã braziliense, como é carinhosamente chamada pelos fãs do programa, acumula atualmente 8,9 milhões seguidores. Sarah vem em constante crescimento, sem perdas, desde o primeiro jogo da discórdia, quando enfrentou à casa em relação ao ex-participante Lucas Penteado.

Gilberto – Parte do G3, Gil do Vigor já atingiu a marca de 6,8 milhões. Junto a Sarah e Juliette, ele compõe a tríplice dos membros ‘pipoca’ mais populares do BBB21.

Caio – O goiano teve uma rápida subida de seguidores no Instagram nas primeiras semanas, mas o número tem estacionado. Ele ganhou apenas 300 mil seguidores nos últimos 15 dias e soma 3,4 milhões atualmente.

Thais – Sem muito destaque na edição, Thais acumula 1,4 milhão de seguidores.

Arthur – O crossfiteiro Arthur tem vivido uma montanha russa de emoções dentro do programa. Ele foi escolhido pelo público para ganhar imunidade na primeira semana, mas algumas atitudes controversas têm desagradado a audiência. Ele continua com os mesmo 1,3 milhões de seguidores de quinze dias atrás.

João Luiz – O professor de geografia se destacou no jogo da discórdia da última segunda-feira (1º) e chegou hoje à marca de 1 milhões de seguidores. O mineiro vinha crescendo lentamente no Instagram nas últimas semanas, mas com a edição de ontem, já ganhou mais de 100 mil novos seguidores em menos de 24 horas.

Lumena – Na lanterna, a psicóloga está longe do número de seguidores dos outros membros do grupo pipoca. Ela chegou a alcançar a marca de 200 mil, mas seu comportamento dentro do reality a fizeram perder mais de 40 mil seguidores nas últimas semanas. Atualmente, a sister soma 160 mil.

Camarote: quem perdeu seguidores?

Projota – O rapper também tem registrado uma oscilação. Iniciou o programa com 2,9 milhões, chegou a alcançar 4,4 milhões, mas seu envolvimento em brigas e polêmicas fizeram o número despencar para 3,7 milhões.

Pocah – As atitudes da funkeira não tem agradado muito o público fora da casa. Pocah, que havia chegado a marca de 12,3 milhões de seguidores, perdeu 200 mil nas últimas semanas e soma 12,1 milhões atualmente.

Viih Tube – A sorocabana, já muito popular na internet antes do BBB21, registrou um aumento de 800 mil seguidores, entre perdas e ganhos. Hoje soma 17,3 milhões de seguidores.

Camilla de Lucas – Sucesso nas redes sociais antes mesmo de entrar no BBB21, Camilla ganhou mais de 2,5 milhões de seguidores desde a estreia, acumulando 5,7 milhões de fãs.

Carla Diaz – A atriz hoje soma 6,3 milhões seguidores. O número representa o triplo do número que Diaz havia antes do reality, de 2,1 milhões.

Rodolffo – O amigo de Caio teve um aumento de 2,1 milhões de seguidores desde o início do programa e hoje soma 3,6 milhões.

Fiuk – O ator e cantor também vem crescendo lentamente em relação aos colegas do grupo Pipoca. Ele conquistou um pouco mais de 900 mil seguidores desde a estreia e hoje acumula 2,6 milhões.