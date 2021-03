Porcentagem BBB 21 paredão agora: veja prévia da votação

O quinto paredão do Big Brother Brasil foi formado na noite de domingo (28/2) e Arthur, Projota e Lumena disputam a preferência do público para continuar no reality show da Globo. Mas, afinal, quem deve ser o eliminado do BBB21 na noite desta terça-feira (2/3)? Veja a porcentagem BBB 21 paredão agora e saiba quem deve perder a disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Porcentagem BBB 21 paredão agora

Quem deve ser eliminado é o rapper Projota, de acordo com a enquete do jornal DCI. Em consulta realizada na noite de segunda-feira(1/03), o brother já havia recebido 49,38% das intenções dos votos.

Lumena aparece logo atrás com 48,22%, mostrando que a decisão promete ser acirrada durante o programa de eliminação que será exibido pela Globo.

Quem vai ficar?

Para o público do jornal DCI, Arthur Picoli deve continuar no BBB21. A porcentagem BBB 21 paredão agora indica que o instrutor de crossfit deve receber apenas 2,41% dos votos do público em uma berlinda tripla que foi formada na noite do último domingo na casa mais vigiada do Brasil

BBB Itália: brasileira Dayane Mello é eliminada

Como foi formado o paredão da semana?

- PUBLICIDADE -

O quinto paredão do BBB21 teve sua formação iniciada no sábado (27), quando o Big Fone tocou durante a edição ao vivo e foi atendido por Carla Diaz. Na ocasião, a intérprete de Carine de A Força do Querer teve que indicar três pessoas ao paredão da semana. Fiuk, Lumena e Rodolffo foram os indicados.

Já no dia seguinte, a segunda parte da formação de paredão teve início. Caio, anjo da semana, foi informado de que o anjo é autoimune. Ou seja, ele não pode presentear nenhum outro participante com imunidade como tradicionalmente manda a dinâmica. Em seguida, João Luiz, líder, indicou Projota ao paredão.

Porcentagem BBB 21 paredão agora – Após a indicação do líder, a casa votou no confessionário e Arthur recebeu 6 votos. Por fim, Tiago Leifert, apresentador do BBB21, informou a Projota que ele tinha que salvar do paredão um dos indicados pelo Big Fone. Fiuk foi a escolha do rapper. Todos os outros indicados, exceto a indicação do líder, jogaram a prova bate e volta. Rodolffo levou a melhor e se salvou da berlinda.