Veja a dinâmica da semana e como será a votação do BBB21

O jogo recomeçou no Big Brother Brasil. Nesta quinta-feira (8/4) o apresentador Tiago Leifert revelou como será a dinâmica da semana no BBB e como o décimo paredão do reality show de confinamento será formado no próximo domingo (11), em edição ao vivo após o Fantástico. Veja como será a votação BBB21.

Dinâmica: como será a votação BBB21?

O décimo paredão do reality show já começou a ser formado na noite desta quinta durante a prova do líder. Isso porque, Fiuk foi à berlinda após perder para Camilla de Lucas a final do mal montada pelos finalistas da disputa pela liderança Arthur Picoli e Caio Afiune. Veja como foi a prova do líder BBB21.

Prova do anjo – Alguns participantes que forem sorteados vão participar da disputa pelo anjo da semana. A prova não tem dia certo para ocorrer nesta sexta-feira (9) ou no sábado (10). Durante a edição ao vivo de hoje, o apresentador Tiago Leifert não falou sobre a prova do anjo. No entanto, quem for o anjo terá o poder de imunizar um concorrente na formação do paredão.

Como será a votação do BBB?

Diferente da semana passada em que a formação contou com votação fechada e aberta, nesta será diferente. Primeiramente, Caio, líder da semana, vai indicar outro concorrente ao paredão. Fiuk, que perdeu a final do mal da prova do líder, já está emparedado. Logo depois, vai começar a votação BBB21 com casa no confessionário. Os dois mais votados estarão no paredão.

Os emparedados, exceto a indicação do líder, vão participar de uma prova bate e volta em que o vencedor vai se livrar da votação do público.

Como assistir a votação do Big Brother ao vivo?

A votação BBB21 será exibido ao vivo pela Globo, a partir das 22h35 (horário de Brasília) logo após o Fantástico, que tem apresentação de Tadeu Schmidt e Poliana Abritta. A atração será exibida na TV aberta e também na plataforma de streaming Globoplay, através da opção ‘Agora na TV’ (é preciso ter uma conta no serviço de streaming).

