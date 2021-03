Veja qual é o tempo limite da prova do líder de resistência do BBB21

A sétima prova do líder do Big Brother Brasil é de resistência e em dupla. Normalmente, a produção do reality show permite que os participantes superem seus limites. No entanto, para a prova em questão desta quinta-feira (11/3) foi colocado um tempo máximo para que a disputa seja finalizada. Veja qual é o tempo de prova do BBB21.

Qual é o tempo de prova do BBB21?

A prova do líder de resistência do BBB21 vai até às 20h da noite desta sexta-feira (12), caso ainda restem participantes na disputa pela liderança da semana. Tiago Leifert, apresentador do reality show, confirmou a informação durante a edição ao vivo. Isso porque, a disputa em é dupla e ele vai precisar oficializar o reinado ainda no episódio de hoje.

“Nada melhor como uma prova dessa aí. Por quê? Não depende de sorte. Hoje é garra, quem quiser ganhar vai ter que ficar até o final. Mas, se a gente começar a reparar que está chegando perto da hora do programa de amanhã e eles não terminaram ainda a prova, a gente tem a rodada de fogo”, disse o comunicador.

Como funciona a rodada de fogo?

A rodada de fogo nada mais é que o desempate da prova do líder de resistência do BBB21. Sendo assim, caso restem duplas ainda pela disputa da liderança da semana até o tempo limite, a direção de prova vai promover uma leve alteração na dinâmica. “Como funciona? Quem chegar por último e apertar o botão por último tá eliminado”, contou Leifert.

Como é a prova do líder de resistência do Big Brother?

A prova é em dupla. Segurando uma réplica de um barbeador da marca patrocinadora, os participantes tiveram que atravessar um circuito que contava com plataformas estreitas. O jogo funciona por rodadas, mas antes cada integrante da dupla foi posicionado em lados opostos.

A cada rodada, em um telão exibia uma contagem regressiva aleatória que era iniciada de surpresa e os competidores que estavam do lado 2 tinham que correr para entregar o barbeador para a dupla que estava do lado 1. Logo em seguida, fazer o revezamento, finalizando com um toque em um botão vermelho que indicava a conclusão da rodada.

A dupla que vencer a prova do líder de resistência terá que decidir em consenso com quem ficará a liderança e quem ganhará R$ 20 mil.

Regras da prova