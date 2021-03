BBB21: Carla Diaz conta seus planos com as informações privilegiadas

A volta de Carla Diaz à casa do BBB21 ainda continua deixando os demais participantes intrigados sobre o que ela descobriu. Na noite desta quinta-feira (11/3), a sister conversou com Camilla de Lucas e João Luiz na despensa da casa e de porta fechada. A escolhida pelo público para o quarto secreto contou que não pretende soltar as informações gratuitamente.

O que Carla fará com as informações privilegiadas no BBB21?

Durante a conversa reservada com seus melhores amigos no Big Brother Brasil, Carla Diaz disse que os concorrentes são cruéis, principalmente quando o assunto é o seu nome no BBB21. “Foi muito cruel tudo o que eu escutei”, disse. Camilla, então, pediu para a amiga não revelar as informações que obteve quando esteve confinada no quarto secreto. “Não fala isso com ninguém”.

Carla, por sua vez, disse que vai usar das falas dos seus principais concorrentes para jogar o BBB21. “Agora vai mudar, muito. Ouvi muita coisa, muita. Não vou deixar minha essência de lado, meu caráter de lado, mas agora eu vou jogar (…) Eu errei para caramba, eu assumo, mas eu estava vindo com meu coração, não estava armando jogo sujo como muita gente aqui”, contou.

Carla também disse que se surpreendeu com Rodolffo, que demonstrou uma ira ao comentar sobre ela logo após sua eliminação do BBB21. “O jeito que ele falou no quarto do líder… Tava ele, Gil, Sarah e Caio. Eu fiquei horrorizada com a conversa. Sobre mim, sobre jogo sobre tudo… Numa agressividade”, disse a atriz de A força do Querer.

Carla Diaz atriz

Durante a conversa com João e Camilla, Carla também comentou que Rodolffo havia relembrado uma conversa entre os dois que não foi levada ao ar. No conteúdo do papo, o cantor sertanejo afirma que ela teria sido uma atriz contratada da Globo para o Big Brother Brasil.

“Eu não falei nem sim nem não, só dei risada”, disse ela, no BBB21. João, então, destacou sua opinião sobre o sertanejo. “Ele falou ‘a indicação que eu dei saiu’, eu senti uma soberbazinha”, disse o professor de geografia, que uma semana antes de Rofollfo ganhar a liderança se tornou líder no reality show.

Com a volta à casa do BBB21, Carla Diaz terá que usar o veto do anjo em um prazo de duas semanas. O poder funciona da seguinte maneira: tirar a decisão do anjo da semana em relação ao castigo do monstro ou o colar de imunidade.