Votação BBB21: veja quem deve sair no próximo paredão

Mais uma berlinda foi formada no último domingo no Big Brother Brasil. Projota, Pocah e Thaís disputam a preferência do público para permanecer na casa. Quem deve ser eliminado na próxima terça-feira? Veja a parcial da porcentagem da votação BBB21.

Parcial enquete da votação BBB21

De acordo com a enquete do DCI, até a tarde desta segunda-feira, quem deve ser eliminado no sexto paredão é Projota, com 82,44% dos votos. Thaís fica em segundo lugar, com 13.28%. Pocah está na lanterna, somando apenas 4.28% dos votos.

O rapper foi indicado à berlinda pelo líder Fiuk. Projota não reagiu bem ao voto do filho de Fábio Jr. e confrontou o brother após a formação do paredão. Thaís e Pocah foram votadas pela casa, com cinco e quatro votos respectivamente. Quem também recebeu quatro votos no confessionário foi Gilberto, mas o pernambucano conseguiu escapar da parede na prova bate-e-volta.

Como votar no paredão dessa semana?

Para votar no paredão da próxima terça-feira, é muito simples. Primeiro, é necessário acessar o site oficial da votação no Gshow e clicar sobre o link “Paredão BBB21: Vote para eliminar. Pocah, Projota ou Thaís?”. Em seguida, o usuário precisa fazer login ou criar uma conta globo. É rápido e grátis, e é possível usar os dados de acesso do Google ou Facebook.

Agora, basta clicar sobre a pessoa desejada e fazer a verificação de captcha, que protege o sistema contra robôs. Em poucos segundos, o voto será computado. Não há limite de votos. O usuário pode votar quantas vezes desejar.