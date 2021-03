BBB 21: Projota se revolta com indicação e confronta Fiuk; assista

Projota foi o voto do líder Fiuk e foi direto para o sétimo paredão do BBB 21. O cantor ficou revoltado, ele não esperava que fosse ser a indicação do filho de Fábio Jr., já que há algumas semanas, salvou Fiuk da berlinda. Após o programa ao vivo, Projota confrontou o dono do hit “Quero Toda Noite” e disse que foi apunhalado nas costas.

Durante a justificativa de seu voto para o sétimo paredão do BBB 21, Fiuk disse: “aqui no jogo desde o começo ele [Projota] deixou muito claro, desde o primeiro dia ele falava: ‘se eu precisar votar em você, vou votar, isso aqui é um jogo, tô aqui pra jogar. Aqui não tem essa de ser bonzinho, ficar em cima do muro’. E eu não sinto toda essa proximidade, assim como ele tem com o Arthur, e já que eles estão juntos sinto que uma hora posso ser mira dele ou deles”.

Não esqueço a cena . ainda passado com fiuk com a voz toda mansinha fazendo uma exposed do projota no ao vivo e a cara de raiva do Projota foi a melhor #BBB21 INSUPORTAVEL JULIETTE MERECE RESPEITO Euliette #bbb21aovivo

pic.twitter.com/xU9HMVizJX — karuncho do BBB21 (@alphaluzzzz) March 15, 2021

Projota confrontou Fiuk no BBB 21

A dupla discutiu na cozinha e o dono do hit “Ela Só Quer Paz” fez questão de lembrar que já salvou o filho de Fábio Jr. em outra berlinda do reality show. “Três, quatro paredões onde ele [Arthur] votou em você, eu não ajudei, não dei meu voto para levar você para o paredão. Inclusive quando dava para levar, não fiz. Inclusive quando você tomou cinco votos, eu não dei”, disse, revoltado.

“Deveria ter trocado essa ideia com você antes”, avaliou Fiuk. “Talvez sim, mas agora já foi”, respondeu o brother do BBB 21. “Foi mal”, disse o líder da semana. “Está suave, na real a gente tá acostumado a apanhar desde a primeira semana, então vamos continuar batendo. Eu vou ficar indo para o paredão daqui até a final se eu ficar, não tem como eu achar isso de boa. Eu te tirei de um paredão. Eu te tirei, eu te tirei! Se eu sair daqui na terça-feira (16), você vai pensar: ‘o cara me tirou do paredão e eu botei ele para fora’. Você vai ter que conviver com isso”, respondeu o cantor.

Enquanto o papo continuava, o brother do BBB 21 disparou: “eu te tirei do paredão e você não fez por** nenhuma por mim, pelo contrário”.

*arthur rindo*

fiuk: não é engraçado isso ai arthur

*arthur rindo*

fiuk: não é engraçado isso ai arthur

projota: até pra mim é um pouco engraçado

Projota, você é NOJENTO burro /esse gil / #bbb21 / meu Deus Gil / e a Vih Tube / quem sai / Fiuk pic.twitter.com/ihCYFitz7J — Blindada (@teorientaimundx) March 15, 2021

Projota quer Fiuk fora do reality

Em papo na sala do BBB 21, Projota e Arthur não pouparam as críticas a Fiuk. “Faço questão de tocar o terror na festa dele quarta-feira (17)”, disse o instrutor de crossfit, que completou reclamando: “moleque do caramba, mimado da por**. Pipocou, não quis se expor, é isso”.

“Agora é simples, se eu ficar aqui, meu primeiro compromisso é tirar esse moleque. Vai sair daqui comigo empurrando ele pela porta”, afirmou Projota. “Ele é tão burro que comprou briga com a única pessoa que acho que não votaria nele”, disse o fiel escudeiro de Projota no BBB 21.

