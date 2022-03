Atração festa BBB 22 de sábado será Luísa Sonza e Liniker

Luísa Sonza é a atração da próxima festa do BBB 22, que ocorre no sábado (12). O show da cantora gaúcha contará com a participação de Liniker, que se junta à famosa para cantar Melhor Sozinha, além de dar voz a um de seus sucessos.

Atração da festa do BBB 22 de sábado

Luísa Sonza e Liniker são as atrações da próxima festa do reality. A loira tem um repertório cheio de sucessos e deve incluir no setlist hits como ‘Braba’, ‘Café da Manhã’, ‘Anaconda’ e mais.

A famosa também vai cantar a faixa ‘Melhor Sozinha’, que contará com a participação de Liniker. Além de se juntar à Luísa na apresentação, a dona da voz de ‘Zero’ cantará uma de suas músicas.

Em entrevista ao Gshow, Luísa revelou estar animada para a apresentação e quer muito sentir a energia dos brothers de perto. “Não quero estragar a surpresa, mas a galera pode esperar muitos hits! Eu quero que seja um show marcante, cheio de músicas da era “DOCE 22″. Prometo entregar tudo para os participantes, e para a galera de casa também”, disse.

DOCE 22 é o último álbum de estúdio lançado por Luísa Sonza. A obra conta com participações especiais de Pabllo Vittar, Anitta, Jão, Ludmilla e Lulu Santos, e ultrapassou a marca de 400 milhões de streams no Spotify.

A cantora também falou sobre a parceria com Liniker no show de amanhã: “A Liniker é uma mulher incrível e que canta muito! Então, é claro que para mim é mais do que uma honra poder dividir o palco com ela”

A festa deste sábado do BBB 22 será extremamente glamurosa. Desde o figurino dos brothers, que terá muitos acessórios brilhosos, arcos e presilhas, até a decoração, os elementos serão cheios de dourado e rose gold.

Na entrada, haverá um golden carpet para os confinados fazerem uma entrada triunfal. A câmera slow motion permitirá que eles entreguem seus melhores closes – as imagens captadas serão exibidas em um set camarim. Os brothers vão desfrutar de um cardápio especial e de muito espumante.

Que horas começa o BBB 22 sábado?

O BBB 22 começa às 22h, horário de Brasília, após a novela Um Lugar ao Sol. O público acompanha os primeiros momentos da festa durante o programa ao vivo. Depois, quem quiser acompanhar o evento noite adentro precisa ter um dos planos pagos da plataforma de streaming Globoplay.

A edição de sábado também vai mostrar um pequeno resumo do último dia, desde o fim da prova do líder, a divisão entre VIP e xepa e a entrada do rei ou rainha da semana no quarto do líder.

No sábado, é realizada a prova do anjo. A disputa acontece durante a tarde e apenas os principais acontecimentos são exibidos na edição. O público também acompanha a escolha do castigo do monstro.

O sétimo paredão será formado ao vivo, no próximo domingo, 13 de março. Na segunda-feira, é hora de mais um jogo na discórdia e na terça, eliminação.

+ Quem saiu da prova do líder BBB 22 até agora