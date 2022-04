Dia 101 do BBB 22: quando vai ser e horário do último encontro

Dia 101 do BBB 22: quando vai ser e horário do último encontro

O Big Brother Brasil desse ano já terminou, mas ainda há muito assunto para colocar em dia e por isso os participantes se reencontraram dentro da casa pela última vez. Quer saber do dia 101 do BBB 22 quando vai ser? Prepare-se para rever todo o elenco nessa quinta-feira (28) na Rede Globo.

O dia 101 do BBB 22 será nessa quinta-feira, 28 de abril, e deve começar às 22h35 do horário de Brasília – após a novela Pantanal.

Livres das pressões do game, os ex-participantes do BBB 22 participaram de uma dinâmica na tarde de quarta-feira, dia 27, para viverem um momento inédito com Tadeu Schmidt, que entrou na casa para conversar com os ex-BBB’s.

Relembre todos os paredões do BBB 22

Ao longo da temporada, dezessete brothers foram eliminados do BBB 22. Houve ainda uma desclassificação e desistência, de Maria e Tiago Abravanel, respectivamente, ambos do grupo Camarote.

1ª eliminação – Luciano foi eliminado com 49,31% dos votos do público. Ele enfrentou Naiara Azevedo e Natália no primeiro paredão da temporada e levou a paior.

2ª eliminação – Rodrigo deixou a casa na segunda semana ao ser indicado pelo líder. Ele recebeu 48,45% dos votos em uma disputa contra Jessilane e Natália.

3ª eliminação – Naiara Azevedo saiu com 57,77% dos votos em um paredão formado apenas por membros do grupo Camarote. Ela enfrentou Arthur Aguiar e Douglas Silva.

4ª eliminação – Bárbara deu início a série de eliminações do quarto Lollipop. Ela recebeu 86,02% dos votos em uma disputa contra Arthur Aguiar e Natália.

5ª eliminação – Brunna Gonçalves foi considerada a planta da edição e saiu com 76,18% contra Gustavo e Paulo André.

6ª eliminação – Larissa deixou o confinamento apenas duas semanas depois de entrar na casa com 88,59% dos votos em uma batalha contra Arthur Aguiar e Linn da Quebrada.

7ª eliminação – Jade Picon enfrentou seu maior rival no paredão, mas acabou saindo com 84,93% dos votos. Arthur Aguiar e Jessilane também estavam na berlinda.

8ª eliminação – Vinícius era uma grande promessa da temporada, mas desagradou o público. Ele enfrentou Gustavo e Pedro Scooby e recebeu 55,87% dos votos.

9ª eliminação – Laís recebeu a maior rejeição da temporada ao ser eliminada com 91,25% dos votos. Eliezer e Douglas Silva também estavam no paredão.

10ª eliminação – Lucas recebeu 77,54% dos votos em uma disputa com Pedro Scooby e Paulo André.

11ª eliminação – Eslovênia deixou a casa uma semana depois de seu namorado, com 80,74%. Ela enfrentou Douglas Silva e Paulo André.

12ª eliminação – Linn da Quebrada perdeu a disputa pela preferência do público para Gustavo e Eliezer, e deixou a casa com 77,16% dos votos.

13ª eliminação – Natália recebeu 83,43% na votação popular contra Gustavo e Paulo André.

14ª eliminação – Jessilane foi a terceira comadre a deixar a competição e a última mulher a sair da casa. Ela levou 63,63% dos votos em um paredão quádruplo contra Arthur Aguiar, Gustavo e Eliezer

15ª eliminação – Gustavo foi eliminado com 81,53% dos votos. Ele disputou o paredão contra Eliezer e Paulo André.

16ª eliminação – Pedro Scooby deixou a casa após enfrentar Eliezer e Douglas Silva, somando 55,95% dos votos da audiência.

17ª eliminação – Por fim, o último eliminado foi Eliezer (65,76%). Ele não teve chances ao enfrentar a berlinda contra Arthur Aguiar e Douglas Silva.