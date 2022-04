Entrevista de Ana Maria Braga com Arthur BBB 22 relembra trajetória

Entrevista de Ana Maria Braga com Arthur do BBB 22 aconteceu nesta quarta-feira, dia 27 de abril - Foto: Reprodução/Globo

Arthur se tornou campeão da temporada com 68,96% dos votos na grande final do reality show.

A entrevista de Ana Maria Braga com Arthur BBB, campeão da vigésima segunda temporada do reality show, aconteceu na manhã desta quarta-feira (27/04) e o brother repercutiu sua vitória. Além disso, o carioca relembrou a rivalidade que teve com Jade Picon, a grande briga da temporada.

Arthur do BBB fala sobre Jade Picon em entrevista com Ana Maria Braga

Durante a entrevista com Ana Maria Braga, Arthur do BBB 22 reassistiu a momentos da edição e comentou sobre os atritos que teve com Jade ao longo do programa. O ex-confinado disse que Jade distorceu um momento crucial do jogo, em que a dupla conversou sobre a prova do anjo. O momento depois foi usado pela famosa para acusar o ator de pressioná-la para receber o anjo, caso ela conquistasse o colar de imunidade.

Arthur do BBB 22 disse na entrevista com Ana Maria Braga que estava feliz de ver as imagens pela primeira vez, pois eram as provas que precisava para comprovar que não atacou Jade como a influenciadora havia alegado.

Após assistir mais um VT sobre sua rivalidade com a famosa, Arthur se retratou sobre um dos momentos que gerou briga entre a dupla. O ator havia afirmado que bateu com as mãos nas de Jade após a sister ser coroada líder, na terceira semana do programa, mas o brother viu que o momento foi diferente do que lembrava.

“Eu tinha na minha lembrança que eu tinha batido na mão dela, vendo as imagens não bati de fato, mas eu cumprimentei ela, abracei. Não foi como eu lembrava na minha cabeça, mas falei com ela, e também não foi da maneira que ela disse”, se corrigiu.

Durante o papo com Ana Maria Braga, Arthur frisou que achava o discurso de Jade no BBB contraditório: “se eu fiz algo que não agradou ela, ela devia que ter falado comigo. Ela tinha total abertura para falar comigo”. “E em nenhum momento ela falou isso, eu nem sabia que ela tinha ficado incomodada com isso”, completou.

O brother relembrou também o susto ao ser indicado direto para o paredão na terceira semana de jogo, quando a influenciadora discursou que queria uma resposta do público e indicou o ator. Ana Maria Braga brincou na entrevista com Arthur do BBB que a sister não escutou a resposta após a volta do participante.

Como começou a rivalidade

Os atritos de Jade Picon e Arthur Aguiar começaram quando a sister o indicou para o terceiro paredão da temporada. A famosa não o avisou sobre a indicação e até então ele considerava que os dois eram aliados na casa, por isso a atitude da influenciadora digital foi chocante para muitos.

Entre as justificativas de Jade, estavam algumas atitudes do brother, como a maneira que ele agiu após a vitória da sister na prova do líder. Picon comentou que o famoso era interesseiro e só se preocupou que acabaria no paredão, pois não teria chance de ganhar o colar de imunidade de Jade, já que o líder não participa da prova do anjo.

Na semana seguinte, a relação da dupla não se acertou e Jade o indicou novamente ao paredão. Arthur voltou de mais uma berlinda e os dois se tornaram rivais. Apesar de Arthur não escolher a sister para o castigo do monstro quando se tornou campeão do anjo, o brother escolheu as aliadas de Jade para o castigo e a influencer afirmou que atacaria o ator caso fosse a campeã da próxima disputa.

Depois de várias farpas trocadas entre a dupla em jogos da discórdia, Jade Picon atendeu o Big Fone. A sister acabou no paredão e pôde puxar alguém. Sem surpresas, ela levou Arthur para a berlinda mais uma vez.

Berlinda entre rivais bateu recorde de votos

Arthur Aguiar e Jade Picon estiveram juntos no sétimo paredão da temporada, que resultou na eliminação da influenciadora digital. A disputa contou com 698 milhões de votos no total e até aquele momento havia sido o segundo maior paredão da história da programa. Atualmente, a berlinda foi ultrapassada pela final do BBB 22, que contou com mais de 751 milhões.

Durante a entrevista com Arthur, Ana Maria Braga perguntou para o brother se ele estava confiante quando foi ao paredão do BBB 22 contra Jade. O marido de Maíra Cardi contou que nunca esteve confortável no paredão, pelo risco da eliminação, mas que a berlinda contra Jade foi um dos momentos em que se sentiu mais confiante no jogo.

“Eu achava que a qualquer momento que eu corresse o risco, o público podia me tirar. Mas eu estava muito seguro em minha relação a ela, sabia que o que ela estava falando não havia acontecido”, comentou. Porém, Arthur não esperava que seu resultado fosse ser tão bom na berlinda e ficou surpreso com o resultado, o brother recebeu apenas 1,77% dos votos para sair enquanto Jade teve 84,93% dos votos.

Arthur afirmou que o jogo da discórdia daquela semana também o ajudou. Na dinâmica, os participantes precisavam indicar quem era incoerente na casa e Jade e Arthur tiveram novos atritos. No entanto, a influenciadora não rebateu todos os argumentos do ator e em certo momento da dinâmica preferiu se calar: “esse jogo foi bom para mim, levantei todos os pontos e ela não teve o que responder”.

Relembre a eliminação de Jade Picon:

