Discurso final BBB 22: o que Tadeu falou para Arthur Aguiar

Arthur Aguiar é o campeão do Big Brother Brasil. O ator venceu o programa com 68,96% dos votos, superando os adversários Paulo André e Douglas Silva. O apresentador Tadeu Schmidt fez um discurso final no BBB 22 que emocionou o famoso e seus fãs. Leia o texto na íntegra.

Leia o discurso da final BBB 22 para Arthur Aguiar

Quando eu terminar seremos todos representados por um campeão. Eu estou tão nervoso quanto vocês gente, meu primeiro discurso da vitória, a estreia. E eu só tenho a agradecer por ter estreado com pessoas maravilhosas como vocês três, vocês vinte e dois, eu amo vocês. Posso dizer que choramos como nunca. Vocês daí e eu daqui, vocês nem fazem ideia. Essa aventura é intensa demais e longa, não são 100 metros rasos, né P.A, são cem dias profundos. Mas como diz a música, se precisasse, eu faria tudo de novo, eu sei que vocês fariam, eu tenho certeza. Quando começou, a gente ainda chamava o DG de Douglas e o P.A de Paulo André, e eu nem imaginava que o Arthur poderia ser Turrar. Quando começou, vocês não faziam ideia da quantidade de momentos inesquecíveis que vocês viveriam. Quando começou, vocês não imaginavam estar nessa final. Arthur, você talvez é o cara mais corajoso que já pisou nessa casa. Não preciso e nem quero explicar o porquê. Mas imagina o quanto que podia ter dado errado. Mas você veio com uma vontade, você é o símbolo do comprometimento, às vezes até além da conta, poderia ter relaxado mais em alguns momentos. O DG emprestou tantos talentos para essa casa. Do cozinheiro ao dançarino, festa com o DG é outra coisa, tudo com esse sorriso e essa risada que preenchem o ambiente e deixam tudo com o astral maior, com aquele jeitão de anfitrião que recebe todo mundo. P.A, é impossível não reconhecer o sacrifício que você fez. Pra um atleta de ponta ficar esse tempo todo afastado, é porque você confiava muito na ideia. E por isso se jogou nela, valeu a pena, e agora está aqui, na final. E agora teremos o primeiro camarote campeão, o primeiro homem campeão depois de sete anos. Arthur, você disse um dia desses que é apenas um participante, que você não representou essa edição. Você não tem ideia do que você está falando. Numa edição que teve personagens riquíssimos, únicos, você foi protagonista, você representou a disputa. Você foi o jogador, você esteve no centro da batalha entre as torcidas. E isso tem o seu lado bom e seu lado ruim. Torcedor idolatra de um lado, torcedor odeia do outro. A torcida a favor pode te fazer campeão, a torcida contra pode inviabilizar qualquer possibilidade de vitória. A rejeição pode acabar com qualquer sonho. Eu falei rejeição? Alguém apresenta essa palavra pro P.A, por favor, ele não conhece. O menino mais lindo e carinhoso, que abraça os amigos, beija e chora, e diz que ama, não tem rejeição. P.A, em todos os seus paredões, a sua votação foi menor que o seu percentual de gordura. E o DG que lá no começo quase saiu, no começo foi só tranquilidade na votação do público. E como se transformou, como cresceu, como evoluiu e conseguiu fazer isso sem manchar com uma gota se quer os princípios e valores que sempre defendeu. No BBB tem isso, né. Às vezes é o grande protagonista que vence. Às vezes é alguém que no fim das contas conquista o público por outros motivos. Como vai ser no BBB 22? Será que os dadinhos terão os números vencedores hoje? Será que a turma das bandeirinhas vai chegar na frente? Ou será que os pontinhos de luz que vão brilhar mais forte? Pra responder essas perguntas, primeiro é preciso responder o seguinte: você está preparado para receber o carinho do público lá fora? Porque quem gosta de você não precisa ter vergonha de gostar de você. Você é o orgulho de quem mais importa. Este jogo é como a vida, não tem ensaio. Mas é como se você tivesse ensaiado a vida inteira pra fazer aqui o seu maior espetáculo. O campeão do BBB 22 é você, Arthur Aguiar.

Arthur Aguiar vence o BBB 22

Depois de cem dias de confinamento, o BBB 22 finalmente tem um campeão: Arthur Aguiar. O ator confirmou o favoritismo que cresceu ao longo da temporada e recebeu 68,96%% dos votos do público.

Desde o começo, Arthur mostrou o seu lado jogador. Fez de tudo para escapar dos paredões e vencer provas, com o objetivo de passar o maior tempo possível na casa – ele acreditava que sairia na primeira berlinda que caísse. Logo nas primeiras semanas, conquistou uma forte e engajada torcida que lhe renderam sete vitórias nas votações populares, sendo uma delas em um paredão falso.

No entanto, ao longo que a popularidade do brother aumentou, ele também passou a ser muito criticado. Grande parte dos internautas apontam que o ator sempre se fazia de vítima e era incapaz de ficar feliz com a conquista dos próprios colegas – como na última prova de resistência. Outro ponto que desagradou a audiência foi que Arthur sempre disse jogar sozinho, quando claramente estava inserido em um grupo. Apesar de ser odiado por uns e amado por outros, a maioria ainda deu a vitória para o ator.

Ao longo de sua trajetória no BBB 22, Arthur foi para a berlinda sete vezes e é recordista da temporada, ao lado de Gustavo. Foi líder uma vez e anjo por três semanas; teve grandes rivalidades com Jade Picon e Laís, e se aliou a Pedro Scooby, Paulo André e Douglas Silva, que se tornaram o grupo mais forte do programa.

