Quem ganhou o BBB 22 ontem: final bateu recorde de votos

Arthur Aguiar foi quem ganhou o BBB 22 ontem, terça-feira, dia 26 de abril. O brother competia na grande final da vigésima segunda edição da temporada contra Paulo André, que ficou em segundo, e Douglas Silva, o terceiro colocado da edição. Todos os finalistas receberam prêmios em dinheiro e Arthur ainda levou um carro novinho para casa.

Quem ganhou o BBB 22 ontem?

Arthur Aguiar foi quem ganhou o BBB 22 ontem, o brother somou 68,96% dos votos para vencer e derrotou os adversários – Paulo André somou 29,91% e Douglas Silva ficou com apenas 1,13%.

A final que coroou o ator foi marcada por uma grande quantidade de votos, mais de 751 milhões, e entrou para a história da atração. Esta foi a segunda maior votação do reality show da TV Globo e a maior final de todo o programa.

No ranking de maiores votações do reality show, em primeiro lugar vem o paredão do BBB 20 entre Prior, Manu Gavassi e Mari Gonzalez e em seguida já aparece a final do BBB 22. Os números desta última votação da temporada ultrapassaram o paredão entre Arthur, Jade Picon e Jessilane, que também havia sido histórico no reality show.

Sendo assim, do Top 5 de recordes de votação do programa, duas posições são da atual temporada do Big Brother Brasil. O primeiro lugar pertence ao BBB 20 e o quarto e quinto lugar são da edição de 2021.

O que Arthur ganhou ao longo da temporada

Além do prêmio de R$ 1,5 milhão e o carro 0km que também foi dado a quem ganhou o BBB 22, Arthur sai da casa com algumas recompensas em dinheiro. O ator conseguiu somar R$ 30 mil reais em provas do reality show, além de R$ 12 mil em roupas de uma das marcas que patrocinam o programa, além de R$ 2 mil de um delivery que também patrocinou a edição e mais um contrato de R$ 60 mil com uma plataforma de aluguéis – o dinheiro deve ser gasto na plataforma.

Apesar de somar uma boa quantia de prêmios, entre os finalistas Arthur foi o participante que menos ganhou recompensas. Douglas sai do reality com dois carros, mais R$ 20 mil, o mesmo contrato de R$ 60 mil com a plataforma de aluguéis, além de uma máquina de lavar e um headset.

Paulo André ganhou R$ 142 mil durantes as provas do programa, além de uma máquina de lavar e também os R$ 60 mil da plataforma patrocinadora do reality show.

Veja como foi o primeiro papo do campeão em entrevista com Rafa Kaliamann:

Quem ganhou o BBB 22 nos últimos 20 anos

Kleber Bambam (BBB 1)

Rodrigo Leonel, o Cowboy (BBB 2)

Dhomini Ferreira (BBB 3)

Cida dos Santos (BBB 4)

Jean Wyllys (BBB 5)

Mara Viana (BBB 6)

Diego Gasques, o Alemão (BBB 7)

Rafinha (BBB 8)

Max Porto (BBB 9)

Marcelo Dourado (BBB 10)

Maria Melillo (BBB 11)

Fael Cordeiro (BBB 12)

Fernanda Keulla (BBB 13)

Vanessa Mesquita (BBB 14)

Cézar Lima (BBB 15)

Munik Nunes (BBB 16)

Emilly Araújo (BBB 17)

Gleici Damasceno (BBB 18)

Paula von Sperling (BBB 19)

Thelma Assis (BBB 20)

Juliette Freire (BBB 21)

Como foi o discurso do Tadeu para o Arthur?

O apresentador confessou que estava nervoso por se tratar de seu primeiro discurso em uma final do reality show e em seguida comentou a trajetória de Arthur, Paulo André e Douglas. Tadeu então fez elogios, falou sobre jogo, torcidas e também celebrou a coragem do campeão Arthur em participar do programa, após viver tantas polêmicas fora da casa.

Quando eu terminar seremos todos representados por um campeão. Eu estou tão nervoso quanto vocês gente, meu primeiro discurso da vitória, a estreia. E eu só tenho a agradecer por ter estreado com pessoas maravilhosas como vocês três, vocês vinte e dois, eu amo vocês. Posso dizer que choramos como nunca. Vocês daí e eu daqui, vocês nem fazem ideia. Essa aventura é intensa demais e longa, não são 100 metros rasos, né P.A, são cem dias profundos. Mas como diz a música, se precisasse, eu faria tudo de novo, eu sei que vocês fariam, eu tenho certeza. Quando começou, a gente ainda chamava o DG de Douglas e o P.A de Paulo André, e eu nem imaginava que o Arthur poderia ser Turrar. Quando começou, vocês não faziam ideia da quantidade de momentos inesquecíveis que vocês viveriam. Quando começou, vocês não imaginavam estar nessa final. Arthur, você talvez é o cara mais corajoso que já pisou nessa casa. Não preciso e nem quero explicar o porquê. Mas imagina o quanto que podia ter dado errado. Mas você veio com uma vontade, você é o símbolo do comprometimento, às vezes até além da conta, poderia ter relaxado mais em alguns momentos. O DG emprestou tantos talentos para essa casa. Do cozinheiro ao dançarino, festa com o DG é outra coisa, tudo com esse sorriso e essa risada que preenchem o ambiente e deixam tudo com o astral maior, com aquele jeitão de anfitrião que recebe todo mundo. P.A, é impossível não reconhecer o sacrifício que você fez. Pra um atleta de ponta ficar esse tempo todo afastado, é porque você confiava muito na ideia. E por isso se jogou nela, valeu a pena, e agora está aqui, na final. E agora teremos o primeiro camarote campeão, o primeiro homem campeão depois de sete anos. Arthur, você disse um dia desses que é apenas um participante, que você não representou essa edição – Disse o apresentador a quem ganhou o BBB 22 ontem. Você não tem ideia do que você está falando. Numa edição que teve personagens riquíssimos, únicos, você foi protagonista, você representou a disputa. Você foi o jogador, você esteve no centro da batalha entre as torcidas. E isso tem o seu lado bom e seu lado ruim. Torcedor idolatra de um lado, torcedor odeia do outro. A torcida a favor pode te fazer campeão, a torcida contra pode inviabilizar qualquer possibilidade de vitória. A rejeição pode acabar com qualquer sonho. Eu falei rejeição? Alguém apresenta essa palavra pro P.A, por favor, ele não conhece. O menino mais lindo e carinhoso, que abraça os amigos, beija e chora, e diz que ama, não tem rejeição. P.A, em todos os seus paredões, a sua votação foi menor que o seu percentual de gordura. E o DG que lá no começo quase saiu, no começo foi só tranquilidade na votação do público. E como se transformou, como cresceu, como evoluiu e conseguiu fazer isso sem manchar com uma gota se quer os princípios e valores que sempre defendeu. No BBB tem isso, né. Às vezes é o grande protagonista que vence. Às vezes é alguém que no fim das contas conquista o público por outros motivos. Como vai ser no BBB 22? Será que os dadinhos terão os números vencedores hoje? Será que a turma das bandeirinhas vai chegar na frente? Ou será que os pontinhos de luz que vão brilhar mais forte? Pra responder essas perguntas, primeiro é preciso responder o seguinte: você está preparado para receber o carinho do público lá fora? Porque quem gosta de você não precisa ter vergonha de gostar de você. Você é o orgulho de quem mais importa. Este jogo é como a vida, não tem ensaio. Mas é como se você tivesse ensaiado a vida inteira pra fazer aqui o seu maior espetáculo. Quem ganhou o BBB 22 é você, Arthur Aguiar.

Quando começa o BBB 23

Agora que você já sabe quem venceu o BBB 22 ontem, chegou a hora de se preparar para a próxima edição. Segundo o Observatório da TV, a próxima temporada do Big Brother Brasil vai chegar às telinhas a partir da segunda quinzena de janeiro de 2023.

Para quem deseja se inscrever, é só acessar o site do Gshow -https://gshow.especiaisgshow.globo/realities/bbb/bbb23/inscricoes/ – e preencher todos os dados necessários em um formulário, além de enviar fotos e vídeos para a produção do programa. As inscrições não ficam abertas o tempo todo, por isso é necessário ficar de olho.

Geralmente, o processo de seleção, entrevistas e demais passos para se tornar um participante começa a partir do segundo semestre do ano.

