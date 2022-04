Qual foi a porcentagem do Arthur no BBB 22? Disputa foi a com maior número de votos de uma final do programa - Foto: Reprodução/Globo

Qual foi a porcentagem do Arthur Aguiar, campeão do BBB 22

O que muita gente já esperava como o resultado da temporada realmente aconteceu: Arthur Aguiar foi consagrado campeão da vigésima segunda edição do reality show da TV Globo e levou o cobiçado prêmio de R$ 1,5 milhão para casa, mais um carro 0km de uma das marcas patrocinadoras do programa. Confira qual foi a porcentagem do Arthur na grande final e quem assumiu as demais posições do pódio.

Qual foi a porcentagem do Arthur na final do BBB 22?

A porcentagem de Arthur Aguiar na final do BBB 22 foi de 68,96%. No total, foram contabilizados

751.366.679 votos no sistema do reality show.

Esta foi a maior votação de uma final do programa e a segunda com a maior quantidade de votos na história do programa. Os números da final superaram o paredão entre Arthur Aguiar, Jade Picon e Jessilane na sétima semana da atual edição, que registrou 698 milhões e até então era a segunda colocada no ranking.

Assim, a votação da final em que Arthur somou a porcentagem 68,96% só é superada pelo lendário paredão entre Felipe Prior, Manu Gavassi e Mari Gonzalez no BBB 20. A disputa entrou para o Guinness World Records por somar 1,53 bilhão.

Pouco antes de anunciar Arthur como o grande campeão da temporada, Tadeu Schmidt elogiou a trajetória dos finalistas e finalizou o discurso com um recado para Arthur: “esse jogo é como a vida, não tem ensaio, mas é como se você tivesse ensaiado a sua vida inteira para fazer aqui o seu maior espetáculo”.

Qual foi a porcentagem de Arthur e demais campeões do Big Brother Brasil?

Kleber Bambam – BBB 1 – 62%

Rodrigo Leonel, o Cowboy – BBB 2 – 65%

Dhomini Ferreira – BBB 3 – 51%

Cida dos Santos – BBB 4 – 69%

Jean Wyllys – BBB 5 – 55%

Mara Viana – BBB 6 – 47%

Diego Gasques, o Alemão – BBB 7 – 91%

Rafinha – BBB 8 – 50%

Max Porto – BBB 9 – 34,85%

Marcelo Dourado – BBB 10 – 60%

Maria Melillo – BBB 11 – 43%

Fael Cordeiro – BBB 12 – 92%

Fernanda Keulla – BBB 13 – 62,79%

Vanessa Mesquita – BBB 14 – 53%

Cézar Lima – BBB 15 – 65%

Munik Nunes – BBB 16 – (votação diferente, sister venceu por 6 pontos a 0)

Emilly Araújo – BBB 17 – 58%

Gleici Damasceno – BBB 18 – 57%

Paula von Sperling – BBB 19 – 61%

Thelma Assis – BBB 20 – 44%

Arthur Aguiar – BBB 22 – 68,96%

Quem ficou em segundo e terceiro lugar no BBB 22?

O segundo colocado do BBB 22 foi Paulo André, o brother somou 29,91% e levou o prêmio de R$ 150 mil para casa. O terceiro lugar ficou com Douglas Silva, que conquistou uma baixa porcentagem, apenas 1,13% dos mais de 751 milhões de votos computados na berlinda final. O ator também saiu do programa com um prêmio em dinheiro nas mãos, a quantia de R$ 50 mil.

O resultado não foi imprevisível, as parciais de enquetes já indicavam desde o começo da votação – no domingo (24) – que Arthur era o favorito a campeão da temporada. Paulo André aparecia com mais chances de ser vice-campeão e Douglas Silva ocupou a lanterna de todas as previsões.

Arthur vai reencontrar brothers

Arthur venceu o BBB 22 com a porcentagem de 68,96% e irá rever seus adversários na quinta-feira, dia 28 de abril. O especial se chamará “BBB Dia 101” e reunirá todos os participantes da temporada para uma lavação de roupa suja e comentários sobre os momentos mais importantes da vigésima segunda edição.

A exibição será nas telinhas da TV Globo, depois da novela Pantanal, a partir das 22h35 segundo a programação oficial da emissora. Tiago Abravanel, que quebrou contrato ao desistir do programa, não deve aparecer.

Veja como foi a reunião do ano passado:

