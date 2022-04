Audiência BBB 22 em alta, mas número de votos nos paredões caem

Que a atual temporada do Big Brother Brasil não empolgou o público é fato. O jogo morno e a falta de participantes carismáticos refletem na audiência do BBB 22, que vem registrando queda no número de votos em cada paredão. Na última berlinda, que resultou na eliminação de Natália, foram computados apenas 33 milhões de votos, um dos índices mais baixos do programa.

Total de votos dos paredões

O número de votos dos paredões do BBB 22 costumam facilmente ultrapassar a casa dos 100 milhões – foi assim nas primeiras berlindas. Na disputa entre Jade Picon e Arthur Aguiar, a votação popular ultrapassou os 600 milhões de votos e foi a segunda maior da história, atrás apenas da duelo entre Manu e Prior no BBB 20, que computou mais de 1,5 bilhão de cliques.

No entanto, é possível notar um declínio no engajamento da audiência. Com paredões óbvios e pouca empolgação por parte do público, os números caíram drasticamente.

Como de costume, o primeiro paredão, que eliminou Luciano, registrou um número abaixo: apenas 30 milhões de votos. É comum que a audiência não engaje muito no começo do reality.

A partir da segunda semana, os números subiram e se mantiveram na casa dos 100 milhões de votos. Na sétima votação popular, o engajamento explodiu com o enfrentamento entre os dois rivais Jade e Arthur, ultrapassando meio bilhão de votos, mas voltou a cair na semana seguinte.

Os paredões que eliminaram Lucas, Eslovênia e Natália registram apenas 51 milhões, 49 milhões e 33 milhões respectivamente, números baixos para um reality show que está na reta final. No paredão falso, vencido por Arthur Aguiar, foram 134.468.810 votos.

Confira o ranking completo:

1º paredão – Luciano eliminado: 30.501.221 votos

2º paredão – Rodrigo eliminado: 120.642.306 votos

3º paredão – Naiara Azevedo eliminada: 147.349.091 votos

4º paredão – Bárbara eliminada: 105.723.079 votos

5º paredão – Brunna Gonçalves eliminada: 91.278.902 votos

6º paredão – Larissa eliminada: 90.182.753 votos

7º paredão – Jade Picon eliminada: 698.199.078 votos

8º paredão – Vinícius eliminado: 73.836.602 votos

9º paredão – Laís eliminada: 157.060.266 votos

10º paredão – Lucas eliminado: 51.679.838 votos

11º paredão – Eslovênia eliminada: 49.791.871 votos

12º paredão – Linn da Quebrada eliminada: 83.569.638 votos

13º paredão – Natália eliminada: 33.863.189 votos

Votos em baixa, audiência do BBB 22 em alta

Apesar do número de votos estar em queda, o BBB 22 continua registrando bons índices de audiência em São Paulo e Rio de Janeiro, principais praças do país.

De acordo com dados divulgados pela colunista Patrícia Kogout, do jornal O Globo, o reality marcou média de 25 pontos em São Paulo entre 4 e 10 de abril, sua melhor semana de audiência desde a estreia. No Rio, foram 28 pontos de média e igualou a melhor semana mais registrada.

O maior índice foi na noite da eliminação de Jade Picon, em 8 de março, com 29,1 pontos. Essa havia sido o melhor número de audiência da televisão brasileira em 2022 até então. A audiência voltou a subir com a ida de Arthur para o paredão falso, em 6 de abril, rendendo 27,4 pontos, segundo números divulgados pelo Notícias da TV.

O BBB 22 termina em 26 de abril, terça-feira. Arthur Aguiar, Douglas Silva, Eliezer, Gustavo, Jessilane, Paulo André e Pedro Scooby são os brothers que seguem na disputa pelo prêmio de R$1,5 milhão.

