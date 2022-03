BBB 22: Dummy entra na casa e brothers veem volta de Jade; veja vídeo

Os confinados do Big Brother Brasil levaram um susto no início da tarde desta quinta-feira, 10 de março com uma pegadinha da produção. Um dummy entrou na casa e refez a cena de Carla Diaz voltando de um paredão falso. Assista ao vídeo.

Dummy entra no BBB 22

Na tarde dessa quinta-feira, um dummy entrou ao vivo no BBB 22 e confundiu os participantes, que acreditam ser Jade Picon voltando de um paredão falso. Na realidade, a cena foi uma “trollagem” do big boss e produção, inspirada na atriz Carla Diaz.

Para quem não lembra, no ano passado a moça foi eliminado em um paredão falso e voltou ao confinamento vestida de dummy e conseguiu enganar a casa toda.

Por volta das 13 horas da tarde, a produção chamou os participantes para a sala e os brothers logo especularam que se tratava do retorno da Jade, sétima eliminada do jogo. A casa foi fechada, inclusive a despensa, e a TV da sala mostrou o dummy entrando no jardim. De cara, os participantes perceberam que era uma pegadinha e não o retorno da amiga.

O dummy ficou alguns minutos no jardim da casa e depois foi embora. Nisso, a porta do confessionário foi aberta e um novo dummy surgiu com um envelope vermelho com uma mensagem para a casa: hoje tem prova do líder. Todos caíram na gargalhada, inclusive Arthur, que estava receoso com o possível retorno da rival Jade.