Beijo Jadré e mais: 5 momentos que marcaram a festa do BBB 22 ontem

A festa do BBB 22 ontem, sexta-feira (12), trouxe um momento bastante aguardado por fãs do programa: o primeiro beijo de Paulo André e Jade Picon, apelidados como “Jadré” nas redes sociais. Além disso, uma discussão aconteceu entre Jessilane e Natália e os participantes da Casa de Vidro acabaram afetando os sentimentos de alguns dos confinados.

Beijo de Jade e Paulo na festa do BBB 22 ontem

O aguardado beijo entre Jade Picon e Paulo André finalmente aconteceu na madrugada deste sábado (12), a dupla estava sozinha no quarto do líder durante o momento.

Os dois estavam no cômodo no final da festa, mas nada havia rolado até então. Paulo foi para o chuveiro do quarto do líder e Jade aproveitava os comes e bebes disponíveis.

Paulo escolheu uma música para tocar e o clima entre os dois esquentou. Jade, que já estava deitada na cama, puxou o brother. Os dois então se beijaram, trocaram carícias e depois dormiram juntos no quarto do líder.

Como o momento era muito aguardado por parte do público do BBB 22, o beijo de Jade e Paulo na festa de ontem foi parar no Trends Topics do Twitter, ranking que mostra quais são os assuntos mais comentados do momento na rede social.

Discussão entre aliadas

Natália e Jessilane brigaram durante a festa do BBB 22 de ontem. A dupla de amigas se desentendeu por um motivo bastante simples, uma foto no totem montado pela marca patrocinadora da festa.

Jessilane chamou a designer de unhas para uma foto ao lado de Lucas, mas a mineira demorou para atender a professora, que fez o pedido mais de uma vez. Jessilane não esperou pela amiga e depois reclamou que a havia convidado para a foto, mas a sister a havia ignorado.

Natália também reclamou “não tem que ser na hora que você quer” e um clima tenso cresceu entre as duas. Vinícius se envolveu na discussão e acabou piorando a situação.

O brother levou as duas para o quarto grunge, na esperança que elas se acertassem, as duas acabaram brigando. Ambas se justificaram, mas nenhuma das sisters aceitou bem a resposta que recebeu.

As duas ficaram separadas durante parte da comemoração, mas próximo do final da festa, fizeram as pazes na pista de dança.

Participantes da Casa de Vidro

No começo da festa de ontem do BBB 22, Gustavo e Larissa, que estão confinados na Casa de Vidro montada na academia, não puderem nem mesmo assistir os demais colegas na área externa. Porém, mais tarde, foi liberada a visão da dupla para o jardim da casa e eles acompanharam os colegas nos passos de dança e conversaram com alguns participantes.

Sozinhos, os dois dançaram, conversaram e Gustavo chegou a brincar sobre um possível beijo entre eles. “Vamos dar um beijo na Casa de Vidro?”, disse o curitibano rindo. “Aí o povo ia realmente surtar”, disse Larissa, que não parou de dançar.

Festa de ontem do BBB 22 não teve show

Diferente de outras comemorações do fim de semana, a festa do BBB 22 não teve show. Segundo o editor Bruno Carvalho, do site Ligado em Série, o motivo é que a produção endureceu os protocolos de segurança depois que houveram suspeitas de covid-19 na casa. A Globo não fez afirmações sobre o caso até agora.

A falta de artistas musicais nas festas do confinamento foi alvo de vários papos no programa. Na chegada de Larissa e Gustavo, alguns participantes, como Eliezer e Bárbara, questionaram a dupla da Casa de Vidro se o motivo de não ocorrerem shows nas últimas comemorações da casa seria a pandemia ou não. “Vocês não estão merecendo”, brincou Gustavo.

Chateados com as informações da Casa de Vidro

Jessilane e Tiago não receberam bem as informações do mundo externo, os brothers não gostaram do que escutaram de Larissa e Gustavo durante o dia e mostraram chateação com o assunto na festa de ontem do BBB 22.

A professora de biologia reclamou que descobriu ser conhecida como “boca aberta” fora do programa e desabafou: “o Gustavo falou para mim: ‘chora menos e fecha a boca'”. A sister disse que não se define apenas de uma maneira e completou: “eu tenho outras coisas para mostrar”.

Tiago Abravanel ficou triste e revelou ter passado o dia todo pensando no que Larissa contou sobre sua fama aqui fora. A nova participante disse que o ator é “gente boa”, mas visto como falso por alguns.

