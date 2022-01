Como está a votação BBB 22: porcentagem UOL da enquete ‘quem sai’

O primeiro paredão do BBB 22 foi formado, deixando Naiara, Luciano e Natália na zona de perigo. Mas qual deles será eliminado na terça-feira, dia 25 de janeiro, e como está a votação do BBB 22? Consultamos a enquete UOL com a parcial de quem está na frente para sair.

Como esta a votação BBB 22

Segundo a parcial da enquete DCI “Quem deve sair do BBB 22”, consultada às 18 horas, Luciano era o participante com o maior risco de sair do reality até agora. No início da noite de segunda-feira (24), o dançarino somava 42,05% dos votos na enquete para ser eliminado.

No segundo lugar da parcial da enquete que mostra quem sai neste paredão do BBB 22 estava Natália com 32,43% das intenções. A sertaneja Naiara Azevedo com 25,51% das intenções assumiu a terceira posição com a menor porcentagem de votos da berlinda. Quem deve sair do Big Brother Brasil 2022?

Neste cenário, Luciano seria eliminado na primeira votação do BBB 22.

Enquete BBB UOL – Quem é o favorito para vencer o BBB22?

Segundo outra enquete BBB UOL, o favorito para vencer a atual edição do reality é Vinicius, com 22,61% dos votos. O neto de Silvio Santos vem logo em seguida, com uma colada ao participante: o artista soma 20,55% dos votos para vencer. Douglas, o primeiro líder da edição, está em terceiro lugar, com 10,97% dos votos.

Na enquete do DCI, o favoritismo também está com Vinícius, que recebeu 19.43% do apoio do público. Já na segunda posição, o favoritismo dos fãs é de Eslovênia e o terceiro lugar ficou para Jade Picon. Elas receberam 11.82%

e 10.03% das intenções de voto, respectivamente.

Como está a votação do BBB 22 – Como votar no Gshow

Antes de descobrirmos se quem sai no décimo primeiro paredão do BBB 22 será um brother ou uma sister, é preciso lembrar que apenas os votos dados no site oficial do reality show mandam alguém embora. Tem interesse em ajudar na eliminação de alguém, mas não sabe como? Confira o passo a passo para votar no Gshow:

Entre no site oficial do programa, https://gshow.globo.com/realities/bbb/, e faça login. Se ainda não tiver registro, faça um cadastro usando o seu perfil do facebook ou conta google. Em seguida, vá em “Paredão BBB21: vote para eliminar” e clique no participante que você quer fora do Big Brother. Confirme o seu voto por meio do captcha, a verificação de robôs, e pronto!

Não é possível saber quem sai de um paredão do BBB 22 no site oficial do programa em tempo real, pois o reality show só divulga a porcentagem de votos de cada emparedado no dia do resultado do paredão, por isso acompanhamos parciais de enquetes para termos um noção de como anda a votação.

