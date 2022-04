Como será formado o paredão de hoje no BBB 22, sexta-feira (15/04)

Dia de berlinda! Nesta sexta-feira (15), mais uma votação vai marcar o confinamento. Quatro vão competir pela permanência na berlinda e o público vai decidir quem terá o privilégio de permanecer no jogo. Como será formado o paredão? Novo líder do BBB 22 terá indicação dupla.

Como será formado o 15º paredão do BBB 22?

O paredão será quádruplo, não contará com prova bate e volta e apenas o líder estará imune. Na formação, o líder terá duas indicações, depois da votação da casa no confessionário também haverá um contragolpe.

O paredão será formado na seguinte ordem: o novo líder será o primeiro a se pronunciar, o brother terá duas indicações. Não haverá prova do anjo nesta sexta-feira (15), por isso, ninguém estará imune além do líder.

Em seguida, a casa irá votar. De um em um, os participantes vão dar seu voto no confessionário, de forma secreta. O confinado que receber mais votos no confessionário estará na berlinda. Por último, o mais votado da casa vai poder contra golpear e assim puxar alguém para o décimo quinto paredão.

Quem permanece no jogo

No total, a casa ainda conta com sete participantes, sendo eles três do time pipoca e quatro do grupo camarote. Eliezer, Jessilane e Gustavo são do time dos anônimos e Douglas Silva, Arthur Aguiar, Paulo André e Pedro Scooby pertencem ao grupo dos famosos. Jessilane é a única mulher que resta no confinamento, ela é também a única participante que ainda está no programa e nunca foi líder.

Foram eliminados da temporada: Luciano, Rodrigo, Naiara Azevedo, Bárbara, Brunna Gonçalves, Larissa, Jade Picon, Vinícius, Laís, Lucas, Eslovênia, Linn da Quebrada e Natália. Maria e Tiago Abravanel também deixaram o programa, mas por motivos diferentes, a sister foi expulsa por agredir Natália durante um jogo da discórdia da temporada, e o neto de Silvio Santos desistiu do programa.

Que horas começa o BBB 22 hoje

O BBB 22 de hoje, dia de formação de paredão, vai começar às 22h35, depois da novela Pantanal. Segundo a programação oficial da Rede Globo, o programa desta sexta-feira vai ter no total 45 minutos. O reality show será encerrado por volta das 23h20, horário que começa o Globo Repórter.

Quem é o atual líder?

Gustavo é o atual líder da edição, na formação de paredão ele é quem será o responsável por indicar dois participantes de uma vez. Curiosamente, ele também era o líder durante a formação do décimo primeiro paredão, em que o chefão da semana também recebeu o poder de indicação dupla.

O brother venceu a atual liderança em uma disputa na noite de ontem, quinta-feira (14), ao completar o circuito da disputa em um tempo imbatível. Na competição pela coroa de chefão do confinamento, era necessário passar uma bolinha por três tubos, utilizando a ajuda de placas que definiam o caminho que a bolinha faria pelo circuito. O brother foi o terceiro a jogar e estabeleceu um recorde de 1 minuto e 50 segundos, assim ele se tornou o parâmetro da prova.

Todos que jogaram em seguida precisavam bater o tempo de Gustavo ou já estavam eliminados da disputa. Como ninguém conseguiu cumprir o objetivo da prova em um tempo menor, Gustavo foi coroado campeão.

Depois da disputa, a casa foi dividida e Gustavo escolheu Pedro Scooby e Arthur Aguiar para o seu grupo de vips. Paulo André, Douglas Silva, Eliezer e Jessilane estão na xepa.

Brothers ainda não sabem como será a formação de paredão, mas Jessilane e Eliezer já bolavam estratégias para uma possível liderança ou contragolpe:

