Como vai ser a Prova do Líder de hoje no BBB 22, quinta-feira (14/04)

A décima quinta disputa pela coroa de chefão de casa vai acontecer hoje, quinta, dia 14 de abril. Como vai ser a Prova do Líder de hoje? Todos irão participar da competição pelo cargo mais cobiçado da casa e o vencedor estará seguro na próxima formação de berlinda do BBB 22.

A produção ainda não revelou detalhes de como vai ser a prova do líder de hoje no BBB 22. A disputa vai acontecer durante o programa ao vivo desta quinta-feira (14), que começa depois da novela Pantanal, e deve ser entre todos os participantes que restaram na casa. Quando há veto, o apresentador Tadeu Schmidt informa o público uma semana antes.

Assim, vão competir: Douglas Silva, Pedro Scooby, Gustavo, Jessilane, Paulo André, Eliezer e Arthur Aguiar. Outra informação que já pode-se prever é que a disputa deve ser de habilidade, agilidade ou sorte, resistência está descartada. Como a prova do anjo deve ocorrer na sexta-feira (15), como aconteceu nas semanas anteriores, não é ideal para o cronograma do programa ter uma disputa do líder que dure muitas horas ou dias.

Que horas começa e termina o BBB 22 hoje

O BBB 22 de hoje, que vai ter prova do líder, vai começar às 22h35, de acordo com o cronograma oficial da Rede Globo, disponível para consulta no site da emissora, porém, sujeita a alteração sem aviso prévio. É previsto que o programa desta quinta-feira tenha 1 hora e 15 minutos no total.

Segundo a programação, o BBB 22 vai terminar hoje às 23h50, horário em que vai começar o Lady Night, comandado por Tatá Werneck. É possível que aconteça atrasos, caso a disputa seja maior que o planejado pela produção do reality show.

Temporada teve poucos líderes do grupo pipoca

Apenas três integrantes do time pipoca foram coroados líderes até agora, Gustavo, Lucas Bissoli e Eliezer. Bissoli foi o único entre eles que venceu a disputa mais de uma vez, os outros dois foram chefões do confinamento apenas uma vez.

As demais lideranças caíram nas mãos de competidores do camarote. Douglas Silva foi líder duas vezes, assim como Jade Picon e Paulo André. As únicas mulheres que venceram a prova até o momento foram Linn da Quebrada e Jade Picon.

Restam no programa sete competidores, Jessilane, Eliezer e Gustavo do time dos anônimos, e Paulo André, Pedro Scooby, Douglas Silva e Arthur Aguiar dos famosos. Como a prova do líder hoje vai ser entre todos os participantes, é possível que o time dos anônimos conquiste uma vitória inédita, caso Jessilane vença.

Quem ganhou Prova do Líder no BBB 22 até hoje

Douglas Silva ganhou o primeiro líder

Tiago Abravanel foi o segundo líder

Jade Picon ganhou o terceiro líder

Jade Picon ganhou novamente a prova do líder

Lucas ganhou o quinto líder

Paulo André foi o sexto líder da edição

Pedro Scooby ganhou o sétimo líder

Lucas ganhou o oitavo líder

Arthur foi o novo líder do BBB 22

Linn da Quebrada ganhou o décimo líder

Gustavo ganhou o décimo primeiro líder

Paulo André ganhou o décimo segundo líder da temporada

Douglas Silva ganhou o décimo terceiro líder

Eliezer foi o décimo quarto líder

Quando é a formação do 15º paredão?

A formação do próximo paredão do BBB 22 deve acontecer amanhã, sexta-feira, 15 de abril. A informação será confirmada no programa ao vivo de hoje, quinta-feira. Antes da disputa do líder começar, é comum que o apresentador Tadeu Schmidt revele ao público como vai ser a prova do líder, quando será a próxima votação da casa, qual a dinâmica dos próximos dias, entre outras informações importantes.

É esperado que a sexta-feira seja marcada por dois acontecimentos importante, a prova do anjo no período da tarde e a nova formação de paredão a noite.

Relembre o que aconteceu no décimo quarto paredão:

