Como vai ser a volta de Arthur do paredão falso do BBB 22

No começo da tarde desta quinta-feira (7), os brothers serão surpreendidos com o retorno de Arthur. Depois de ser coroado campeão do paredão falso da edição e ir parar em quarto secreto, o ator vai voltar a pisar na casa mais vigiada do Brasil. Como vai ser a volta de Arthur ao BBB 22? O participante estará fantasiado

Como vai ser a volta de Arthur no BBB 22?

Arthur vai voltar para a casa do BBB 22 vestido de coelhinho da páscoa. A informação foi revelada por Boninho no Instagram, no final da noite de quarta-feira (6). O chefão do reality show indicou que a ideia partiu de muitos pedidos de fãs do ator por conta da data comemorativa.

Assim, o brother se vestirá de coelhinho da páscoa de uma marca de chocolate que patrocina o reality show, e em seguida deve entregar presentes para os participantes, que serão surpreendidos com a volta de Arthur ao BBB 22.

Que horas Arthur sai do quarto secreto?

A volta de Arthur será às 13h00, como informou Tadeu Schmidt durante o programa de quarta-feira (6). Assim, a dinâmica terminará por volta de 36 a 37 horas no total. O brother foi parar no quarto secreto no final da noite de terça-feira (5) e começo da madrugada de quarta após a resolução do paredão falso.

Desde então ele tem morado em um quarto secreto e assistido aos colegas de confinamento por um telão. A câmera fica ligada para o ator durante todo o tempo, mas para ativar o áudio das conversas ele precisa usar cards que afetam a casa, como o corte de água, manutenção, o envio de cooler, etc.

No ano passado, Carla Diaz também retornou ao confinamento no final da manhã e começo da tarde de uma quinta-feira. A sister também retornou de fantasia, ela ganhou um uniforme de dummy e assustou os brothers da casa. Carla fez com que todos acordassem e fossem para o jardim, quando se perguntavam o motivo de tudo, ela retirou a máscara e se revelou.

Relembre o retorno de Carla Diaz, um dos momentos mais marcantes da edição de 2021:

Arthur vai voltar imunizado?

Alguns fãs do reality show questionaram nas redes sociais se o brother voltará para casa com uma imunidade. Nada sobre o assunto foi informado por Tadeu Schmidt ou Boninho, por isso é improvável que o participante retorne ao confinamento imunizado.

Se a dinâmica da semana passada for repetida, é possível que uma nova formação de paredão possa acontecer amanhã, sexta-feira (8), com eliminação de alguém no domingo (10). Caso o cronograma do reality show não repita a agenda da última semana, a nova berlinda deve ser formada apenas no domingo, dia que habitualmente acontecem as votações da casa.

A dinâmica da nova formação de berlinda deve ser divulgada hoje (7), durante o programa ao vivo de quinta-feira. Geralmente, o apresentador do reality show informa o público sobre as novidades da semana pouco antes da prova do líder acontecer.

Scooby e Arthur são favoritos ao prêmio

Na enquete UOL BBB sobre quem deve vencer a edição, Pedro Scooby e Arthur Aguiar brigam pelo primeiro lugar. Na consulta realizada na faixa das 07h00 desta manhã (7), o surfista tinha 43,15% dos mais de 38 mil votos computados até agora.

Arthur vem logo em seguida e soma 41,19%, uma diferença de 1,96% para o percentual de Scooby. A dupla tem brigado pela primeira posição da parcial durante todo o mês de março.

Arthur foi o primeiro colocado no paredão falso com 82,8% dos votos. Ele estava na berlinda contra Gustavo (10,54%), Linn da Quebrada (6,26%) e Eliezer (0,4%).

