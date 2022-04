Como votar no BBB 22 entre Gustavo, Natália e Paulo André

Gustavo, Natália e Paulo André são os emparedados da semana e um deles deixa a casa mais vigiada do Brasil na próxima terça-feira, 12 de abril. Veja como votar no BBB 22 no Gshow e ajudar a eliminar um brother da competição. O resultado será anunciado durante o programa ao vivo pelo apresentador Tadeu Schmidt.

Como votar no BBB 22 no Gshow

O público do Big Brother Brasil pode votar no 14º paredão da temporada entre hoje e terça-feira, 12 de abril, até o início do programa ao vivo. Às terças, o resultado da berlinda só é anunciado no final da edição, quando Schmidt encerra a contagem dos votos minutos antes do veredito. Mas como votar no BBB 22?

O primeiro passo é se registrar no Gshow, portal oficial onde os votos são contabilizados: gshow.globo.com. É necessário inserir alguns dados como nome, data de nascimento, e-mail e criar uma senha. Os internautas que já tiverem participado de outras votações só precisam fazer o login.

Em seguida, é hora de escolher um dos três emparedados para deixar a casa. A próxima etapa é clicar em um dos brothers que estão na berlinda e fazer a validação de segurança para concluir o processo.

Não há limites de votos. Os internautas fãs dos brothers podem votar quantas vezes desejarem para salvar seus favoritos da eliminação.

VOTE ENQUETE BBB 22

Quem votou em quem no paredão do BBB 22

Eliezer, vencedor da prova do líder, indicou Paulo André para a berlinda. Em seguida, durante a votação da casa, Natália foi o mais votada da casa, com cinco votos, todos dos meninos do quarto grunge. Gustavo recebeu apenas dois votos e até então, tinha escapado da votação popular.

No entanto, Natália foi sorteada na dinâmica do dedo-duro e revelou ter votado em Gustavo. De acordo com a dinâmica da semana, quem fosse sorteado teria direito a uma indicação. A mineira então puxou o bacharel em Direito para ocupar a terceira vaga no 14º paredão do Big Brother Brasil.

Ao final da formação da berlinda, como de costume, os emparedados tiveram 30 segundos para defender a permanência na casa.

Quando será a eliminação?

O nome do 13º eliminado será anunciado na próxima terça-feira, 12 de abril, a partir das 22h35, na Globo. O programa começa logo após a exibição da novela Pantanal.

Para assistir, basta sintonizar no canal aberto da Globo. Também é possível acompanhar o programa pelo Globoplay, que libera o sinal da emissora gratuitamente mediante cadastro.

Além da eliminação, terça também é dia dos tradicionais quadros CAT BBB, com Dani Calabresa, e O Brasil Tá Vendo. A tradicional vinheta ao som de Paulo Ricardo também é exibida no dia.

Com o BBB na reta final, faltando 15 dias para o encerramento da temporada, o programa intensifica o ritmo das provas e paredões no chamado ‘modo turbo’. Nas duas últimas semanas, o reality já formou duas berlindas extras, com eliminações aos domingos.

Quando será o próximo paredão?

Ainda não se sabe nessa próxima semana terá mais um paredão extra, formado na sexta-feira. A dinâmica da semana é sempre explicada às quintas-feiras.

Mesmo na reta final, o programa fez um paredão falso para tentar agitar um pouco mais a última semana do reality show. A berlinda fake foi vencida por Arthur Aguiar, com mais de 80% dos votos – o ator vem se consolidando como um dos favoritos ao prêmio de R$1,5 milhão e tem grandes chances de chegar ao pódio, devido a sua torcida engajada que vem favorecendo o famoso ao longo de sua trajetória no reality.

O público acompanha as próximas berlindas que acontecem no programa durante o programa diário que vai ao ar na Globo diariamente na faixa das 22h30.