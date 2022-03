Como votar no BBB 22 Gshow para eliminar Eliezer, Laís ou DG

O trio Laís, Douglas e Eliezer está no paredão do Big Brother Brasil, e a votação oficial já está aberta para o público pode escolher quem deve deixar o programa na próxima terça-feira, 22. Veja como votar no BBB 22 Gshow e participar da nona eliminação da temporada.

Como votar no BBB 22 Gshow – Laís, Douglas e Elizer

Para entrar na votação e escolher entre Laís, Douglas e Elizer, veja como votar para eliminar no BBB 22 Gshow. Não há limite de votos e os fãs mais fervorosos dos brothers podem participar quantas vezes quiserem.

No site www.gshow.globo.com, basta localizar a enquete oficial da berlinda com a votação da semana. Ao clicar na enquete, as três opções de possíveis eliminados serão mostradas com nome e foto. O próximo passo de como votar no BBB 22 é clicar em uma das opções e, depois, apertar em “Sou Humano” para processar o voto. A mensagem de confirmação da Rede Globo deverá ser exibida na sequência.

Não existe limite de votos: o usuário com cadastro ativo pode votar quantas vezes quiser enquanto a enquete permanecer aberta.

Quem votou em quem no paredão do BBB 22

Arthur indicou Laís Laís deu o contragolpe em DouglasPedro Scooby votou em Eliezer

Jessilane votou em Eliezer

Paulo André votou em Eliezer

Eliezer votou em Paulo André

Laís votou em Pedro Scooby

Linn da Quebrada votou em Paulo André

Douglas Silva votou em Eliezer

Gustavo votou em Eliezer

Natália votou em Paulo André

Eslovênia votou em Paulo André

Lucas votou em Eliezer

Resultado da votação do BBB 22

O próximo resultado da votação do BBB 22 será revelado no programa da terça-feira, 22 de março. O BBB está previsto para começar às 22h15 (horário de Brasília), logo depois da novela ‘Um Lugar ao Sol’. Além da eliminação, o programa também contará com o resumo da semana e mais um episódio do ‘Cat BBB’ com Dani Calabresa.

O reality será transmitido na TV e na internet. Para assistir no GloboPlay é preciso ter uma conta no serviço de streaming da emissora. Por lá, existem dois formados: o mesmo sinal da TV aberta e os sinais das câmeras exclusivas espalhadas dentro do confinamento, no estilo pay-per-view.

Mas antes, ainda haverá mais intriga entre os moradores da casa mais vigiada do Brasil. Segunda-feira é dia de jogo da discórdia. Ainda não se sabe qual será a dinâmica da semana.

Terça é dia de eliminação. Antes de anunciar o resultado, o programa exibe alguns VT’s bem-humorados dos participantes, além dos quadros CAT BBB e O Brasil Tá Vendo. Também é dia de assistir a tradicional vinheta ao som de Paulo Ricardo.

O anúncio do resultado da votação só acontece no final do programa. Depois do fim do reality ao vivo, o brother eliminado participa de uma entrevista com Rafa Kalimann na Rede BBB – o papo pode ser assistido gratuitamente no Globoplay ou Gshow.

Na quarta-feira, ele participa de um café da manhã com Ana Maria Braga no Mais Você, às 9h30, horário de Brasília, e do BBB – A Eliminação, no Multishow, a partir das 23h. A agenda segue com o Domingão com Huck, às 17h30.

